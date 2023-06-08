الجيش الإسرائيلي يوثق عملية تفجير منزل عائلة الأسير إسلام فروخ

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو يوثق لحظة قيامه بتفجير منزل عائلة الأسير إسلام فروخ، اليوم الخميس، في حي "رام الله التحتا" بالبلدة القديمة في مدينة رام الله.

إقرأ المزيد

وتمت محاصرة منزل الأسير ثم هدمه، بتهمة التخطيط وتنفيذ عمليتي تفجير متزامنتين في محطتي حافلات بمدينة القدس، مما أدى لمقتل إسرائيليين اثنين في نوفمبر الماضي.

وطردت السلطات جميع سكان البناية السكنية التي تعود لعائلة فروخ، وكذلك الجيران، ومنعتهم من العودة لتفقد منازلهم إلا بعد انسحاب الجيش.

ويقع المنزل في بناية سكنية مكونة من 4 طوابق، وتبلغ مساحته 250 مترا مربعا، ويأوي والدي الأسير وشقيقاته الأربع.

المصدر: RT