أوكرانيا تخطط لاستخدام "قنبلة قذرة" في الهجمات الإرهابية ضد روسيا واعتقال أحد المتورطين

أفاد مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا بما في ذلك باستخدام "قنبلة قذرة".

وذكر المصدر، أن الاستخبارات الأوكرانية شكلت مجموعات من الطائرات الخفيفة لممارسة أعمال التخريب ضد منشآت الوقود ومواقع البنية التحتية للطاقة في روسيا.

وقال المصدر: "وبفضل التدابير الأمنية الخاصة تم اعتقال اثنين من الطيارين اللذين اعترفا بضلوعهما في أعمال إرهابية خططت لها مديرية الاستخبارات العامة الأوكرانية".

المصدر: تاس