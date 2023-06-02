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بالفيديو.. مدينة روسية تتعرض للقصف الأوكراني

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تعرض مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا للقصف المتواصل خلال اليومين الماضيين ونشرت "رابتلي" لقطات توثق القصف.

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قتيلان بقصف أوكراني لبيلغورود
قتيلان بقصف أوكراني لبيلغورود

المصدر: رابتلي

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