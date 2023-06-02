بالفيديو.. مدينة روسية تتعرض للقصف الأوكراني

تاريخ النشر:02.06.2023 | 15:24 GMT |
آخر تحديث:02.06.2023 | 15:34 GMT | فيديوهات
تعرض مدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا للقصف المتواصل خلال اليومين الماضيين ونشرت "رابتلي" لقطات توثق القصف.
المصدر: رابتلي
كشفت الجريدة الرسمية التركية Resmi "الثروة" التي يمتلكها الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أنه مديون بـ5 ملايين ليرة تركية، وعنده شقة واحدة وقطعة أرض وحساباته بالعملة المحلية.
تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو.
أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كلا من رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية ورجل أعمال ومستشار بشركة كبيرة إلي محكمة الجنايات.
علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على سقوط خلفه جو بايدن، على خشبة المسرح خلال حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية بولاية كولورادو.
يتوافد الملوك والقادة إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين على السعودية رجوة آل سيف.
تترقب إسرائيل صفقة طائرات حربية صينية من طراز رفيع لمصر والسعودية قد تقلب موازين القوى الجوية في المنطقة.
رفضت السلطات التركية منح الجنسية لوجدي غنيم الداعية الإخواني المصري المدرج في قوائم الإرهاب في مصر.
علق أستاذ العلاقات الدولية حامد فارس، على انسحاب الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة.
القرفة هي لحاء نبات شجرة دائمة الخضرة استخدمت منذ آلاف الف السنين في الطب القديم لخصائصها الفريدة والتي أثبت العلم الجديد الكثير منها.
علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي على إمكانية انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجوم آخرين للدوري السعودي.
"لنتحدث للحظة عن رؤية دولة غزة".. هكذا بدأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، افتتاحيتها حول خطة تسعى إليها تل أبيب مفادها أن تتولى مصر مسؤولية إدارة حكم قطاع غزة.
صرح المؤرخ الأمريكي والعالم السياسي آرون غود بأن الولايات المتحدة بدأت تفقد هيمنتها العالمية بسبب الصراع في أوكرانيا.
أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخلال عودته إلى البيت الأبيض من حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية، صدم رأسه بباب الهليكوبتر أثناء ترجله منها.
قدم جميع أعضاء المجلس التنفيذي المركزي لـ"حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، استقالتهم استجابة لطلب رئيس الحزب كمال كيليتشدار أوغلو.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أنت قواتها نفذت ضربة جماعية الليلة الماضية أصابت أنظمة دفاع جوي معادية كانت تحمي مرافق البنية التحتية العسكرية الحيوية في أوكرانيا.
يملك البشر اثنين من الكروموسومات الجنسية، X وY. وعادة ما يكون للذكور واحد من كل منهما، بينما تمتلك النساء اثنين من الكروموسومات X.
أعلنت الدكتورة ألكسندرا ياكوفليفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن إضافة البصل الأخضر إلى النظام الغذائي يساعد على زيادة نشاط الدماغ.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
تولت الإمارات يوم الخميس وعلى مدار شهر يونيو 2023، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك.
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تفاصيل تصدي المجموعة الغربية للقوات الروسية للهجوم الذي نفذته جماعات تخريبية مسلحة، متسللة من أوكرانيا، في مقاطعة بيلغورود الروسية.
قال المعلق الأمريكي ستيفن إيرلانجر في مقالة لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن الولايات المتحدة قلقة من التهديد المحتمل الذي قد تتعرض له أمريكا من الأسطول الروسي.
أساء الطيارون العسكريون الروس إلى سمعة منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي .
كشف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الخميس، أنه سيستمر مع ناديه النصر السعودي في الموسم المقبل، بعد قدومه في يناير الماضي بصفقة خيالية.
أفادت صحيفة "زودويتشيه تسايتونغ" بأن السلطات الألمانية كشفت عن الشخص الذي ربما شارك في عملية تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق.
التقط وزراء خارجية مجموعة "بريكس" صورة جماعية مع نظرائهم الطامحين إلى الانضمام إلى المجموعة قبيل اجتماعهم في عاصمة جنوب أفريقيا، وهي صورة وصفت بأنها "صورة المستقبل".
تحدث خبير السيارات المصري، جمال عسكر، عن المعاناة التي تشهدها السوق المصرية والعالمية في تواجد السيارات وتراجع المبيعات والاستيراد بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية.
قال الصحفي الأمريكي كلايتون موريس، إن الولايات المتحدة اختبرت تطبيقا في أوكرانيا، يمكن بمساعدته للسكان الوشاية بجيرانهم المتعاطفين مع روسيا بهدف التخلص منهم.
شهدت عدة محافظات مصرية، يوم الخميس، حالة من الطقس السيئ تسببت في مصرع وإصابة 5 أشخاص، إضافة إلى حجب الرؤية في بعض المناطق نتيجة للعواصف التربية التي تأثرت بها عدة محافظات مختلفة.
علق ضابط المخابرات المصري السابق اللواء محمد رشاد، على نشر وثائق وصور نادرة لحرب 6 أكتوبر عام 1973 التي تعرضت فيها إسرائيل لهزيمة ساحقة من الجيشين المصري والسوري بالسلاح السوفيتي.
يعتقد الجميع أن الولايات المتحدة أسقطت قنبلتين نوويتين على اليابان أواخر الحرب العالمية الثانية كما كان مخططا تماما.. جحيمان نوويان وتنتهي المشكلة، إلا أن الوثائق تدل على عكس ذلك.
تعرض الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور للاعتداء من جانب جماهير روما الغاضبة في المطار، إثر إدارته لمواجهة نهائي الدوري الأوروبي والتي شهدت خسارة الفريق الإيطالي.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على نفي شركة "آبل" التعاون مع الاستخبارات المركزية الأمريكية.
رد النجم الفرنسي كريم بنزيما على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن ريال مدريد من أجل الانتقال لنادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أقامت العائلة المالكة الأردنية حفل عشاء ملكي فاخر، احتفالا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين، حيث حضر المدعوون من ملوك وقادة وأمراء بأزياء رسمية مرتدين الأوشحة والتيجان الملكية.
أعرب الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية ريتشارد دانات، عن قلقه إزاء تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو مرعبا للعاصفة الترابية التي ضربت القاهرة أمس الخميس.
قال سكوت ريتر، وهو ضابط استطلاع سابق بمشاة البحرية الأمريكية، إن هجوم القوات الأوكرانية المضاد الذي طال انتظاره، لم يبدأ حتى الآن لأن الجيش الروسي يقصف باستمرار تجمعات العدو.
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الخميس، تقريرا كشفت من خلاله عن رؤية جديدة فيما يخص المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
ناشدت ابنة رئيس جهاز المخابرات الليبية في عهد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عبد الله السنوسي، الليبيين السماح لوالدها بحضور جنازة شقيقها أمحمد الذي قتل قبل أيام في سبها.
حذرت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة المصرية، المواطنين من الخروج من المنزل اليوم الجمعة، بسبب النشاط الكبير للرمال والأتربة الناتج عن العاصفة الترابية.
دعا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي إلى تأييد الشعب الأوغندي و"قائده الشهم" لمحاربته "الشذوذ الجنسي".
أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، وآخر أمين عام للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
أفاد موقع "واينت" العبري، بأن هناك مخاوف في إسرائيل من محاولة الولايات المتحدة ربط تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض باتفاق نووي مع إيران.
قال وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز إنه سيتم تذكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه "خطأ اقتصادي تاريخي" أضر باقتصاد المملكة المتحدة وساعد في ارتفاع معدل التضخم.
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن الأحداث في أوكرانيا تتيح فرصة لتغيير الجغرافيا السياسية لأوروبا وتوسيع الاتحاد الأوروبي إلى الحدود الجغرافية للقارة الأوروبية.
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أنه "مهما تطورت بلادنا ستظل أعيننا متابعة لمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لمواطنينا".
تحت العنوان أعلاه، كتب بوغدان لفوفسكي، في "إزفيستيا"، عن العوامل التي تمنع كييف من شن الهجوم المضاد الموعود.
قتل شخصان وأصيب العشرات بجروح، بعضهم بحالة خطرة، جراء إلقاء قنبلتين وإطلاق نار على حفل زفاف في بلدة المشرفة بحمص يوم الأربعاء.
كشفت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر، عن مفاجأة في الفضيحة الكبرى داخل نقابة المهندسين وحدوث أعمال شغب خلال التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين.
صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأنه كان "يصلي" من أجل فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية.
دوت صفارات الإنذار في العديد من المناطق الأوكرانية فجر الجمعة.
أوضحت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، أن تلوث الهواء زاد 10 أضعاف عن الطبيعي لأول مرة في تاريخ مصر، نتيجة ظاهرة التغير المناخي، وما حدث من عاصفة ترابية شهدتها محافظات مصر.
أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله، أن سبب تعليق الجيش مشاركته في محادثات جدة هو عدم التزام قوات الدعم السريع بمتطلبات هذه الهدنة والهدن السابقة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صحة الفيديو المتداول الذي يزعم اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية.
ظهرت راجمات "سميرتش" الروسية خلال المناورات الجزائرية التكتيكية الليلية، بالذخيرة الحية بعنوان "الإصرار-2023"، التي تمت بإشراف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إنه "لا أحد سيجعلنا نتراجع" عن تطبيق قانون مكافحة المثلية الجنسية، وذلك ردا على تهديد دول غربية بفرض عقوبات على كمبالا لإقرارها القانون.
سيحضر ما لا يقل عن 20 رئيس دولة و45 وزيرا مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة السبت 3 يونيو، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر تركي.
كشف مصدر مقرب من سلاح البحرية الروسي عن مصير غواصة "دميتري دونسكوي"، أكبر غواصة نووية تم تصنيعها في العالم.
تسبب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في سخرية الجماهير من محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، وذلك بعد إصرار الأخير على تعاقد ناديه مع نجم ريال مدريد الإسباني.
نقل موقع iran press، عن وسائل إعلامية قطرية قولها إن إيران والسعودية والإمارات وسلطنة عمان ستشكل قوة بحرية مشتركة لضمان أمن الخليج.
قالت صحيفة "غارديان"، إن مسيرة جوية عسكرية أمريكية يقودها الذكاء الصناعي تمردت على مشغلها، وقامت "بقتله" أثناء اختبار محاكاة.
قالت فيولا فليتشر وهي تغالب ثقل سنوات عمرها المئة وسبعة: "لا أزال أشم رائحة الدخان وأرى النار وأجسادا سوداء ملقاة على قارعة الطريق، لا أزال أسمع هدير الطائرات في سماء المجزرة".
تابع الملايين حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله على الأميرة رجوة، وحصلت بعض لقطات الحفل على متابعات كثيرة بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
أعلنت الدكتورة ناتاليا ماروزوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن تناول كمية كبيرة من الفواكه يمكن أن يلحق الضرر بالكبد.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده ترحب بأي مبادرة تهدف إلى استعادة علاقاتها مع مصر بما يتفق مع مصالح الجانبين.
نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة جديدة للأرض من محطة الفضاء الدولية.
كرر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، خافيير تيباس، حديثه عن المعايير التي يجب على نادي برشلونة الالتزام بها من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.
بثت كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك الأمريكية (CUNY)، حفل تخرج طلابها، وكانت الطالبة فاطمة محمد المتحدثة باسم خريجي دفعة 2023، لكن بعد ساعات حذف فيديو الخطاب عن "يوتيوب".
أعرب المهندس السابق بالجيش الأمريكي ستيف دانر عن خشيته ألا تكون أوكرانيا مستعدة للتعامل مع حجم الصعوبات التي يمثلها بالنسبة لها هجومها المضاد.
قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، إنه لا ينبغي أن يكون من بين الأعضاء الجدد في مجموعة "بريكس"، أية دول انضمت إلى العقوبات المفروضة على روسيا.
أفادت السلطات ووسائل إعلام بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة تشيركاسي بوسط البلاد الليلة الماضية.
صرح المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي بأن روسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي أعربوا جميعا عن رغبتهم في التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الكتب، على الرغم من انتشار استخدام التقنيات المتقدمة وانتشار الوسائل المعلوماتية، تبقى أهم مصدر للتعلّم.
يشتهر العديد من الرؤساء الأمريكيين السابقين لارتباطهم بتأسيس البلد أو بالحروب والغزوات والإنجازات والأحداث الكبرى، إلا أن أحدهم تميز من بين أمور أخرى، بأنه تزوج في فترة رئاسته.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "فزغلياد" مقالا حول تدمير القوات الروسية سفينة إنزال مشاة البحرية الأوكرانية "يوري فليميرينكو".
أكد مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي بنهاية الموسم الحالي.
صرح قائد كتيبة "القرم" لوكالة "نوفوستي" بأن المسلحين الأوكرانيين يطلقون النار على المدنيين في منطقة زابوروجيه الذين يحاولون مغادرة منطقة القتال.
علق مهاجم اتحاد جدة السعودي، الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، على احتمالية انضمام نجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، لصفوف "النمور" في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
تم العثور على وثائق تدل على تعامل الجيش الأوكراني مع مركز أبحاث في ولاية ميسوري الأمريكية في مدينة روبيجنويه التي تم تحريرها خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
أفرجت إسرائيل اليوم عن تفاصيل أشهر عملية تجسس لصالح المخابرات المصرية داخل إسرائيل والتي كان بطلها جاسوس زرعته مصر داخل تل أبيب منذ 65 عاما.
أخطرت روسيا مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، بالحد من تسجيل السفن المتجهة إلى ميناء "يوجني" في مدينة أوديسا في إطار "صفقة الحبوب"، إلى أن يتم استئناف تصدير أسمدة الأمونيا الروسية.
كابوس يتحقق في المنطقة بالنسبة لإسرائيل. بعد التقارب الإيراني السعودي، نتحدث عن مصر تركيا وايران الآن وحتى سلطنة عمان.
فاجأ مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتيه، عشاق كرة القدم، يوم الخميس، بإعلانه بدون دبلوماسية عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حديقة الأمراء عقب نهاية الموسم الجاري.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول درجة الانسجام بين رأي الشعب الصيني وموقف حكومته من الصراع في أوكرانيا.
أعلنت الدكتورة أولغا بوتيايفا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، أن تخفيض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية ممكن من خلال الامتناع عن التدخين والوجبات السريعة والملح الزائد.
كشف مصدر حكومي مصري، أنه وفقا لدراسة أجرتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع بعض شركات السياحة الصينية فإن هناك نحو 20 مليون سائح صيني يخططون لزيارة مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس 1 يونيو لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو، ونقلت "اسوشيتد برس" فيديو يوثق الحادث.
أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية في بيان لها اليوم الخميس أنها كشفت عن عملية للاستخبارات الأمريكية نفذت من خلال برمجيات خبيثة على الأجهزة المحمولة من تصنيع شركة "آبل".
تحدث خبير المياه المصري عباس شراقي عما يشهده سد النهضة الإثيوبي من توقف وتشغيل التوربينات، وذلك بعد عام تقريبا من تشغيل أول توربين.
رحبت دول مجموعة "بريكس" في بيان مشترك بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
حينما سألوا ستالين عن أي الانحرافات أسوأ للحركة الشيوعية: يسارا أم يمينا، أجاب: كلاهما أسوأ.
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، اتفاقه مع رئيس مجلس إدارة سامسونغ للإلكترونيات- مصر جون سو جونغ، على إقامة مصنع لشركة سامسونغ في مصر.
أثار تعليق لسليمان العيسى، أحد مدربي الحراس الذين ينشطون في الدوري السعودي، الجدل بعد مقارنته بين حارس نادي إشبيلية، المغربي ياسين بونو، والحارس السعودي المعتزل محمد الدعيع.
أكد رجل الأعمال السوري، ربيع خالد، أن الاستخبارات الأوكرانية عمدت إلى مصادرة معدات تعدين كهربائية كان قد أبرم العقود لشرائها عام 2018 مع أحد المعامل الأوكرانية.
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بمقتل امرأتين جراء قصف أوكراني استهدف قرية في منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا اليوم الجمعة.
نشر الديوان الملكي الهاشمي اليوم الخميس لقطات تظهر مراسم عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف بحضور عدد كبير كبار الضيوف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان.
رصدت العدسات التي نقلت عقد قران ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعروسته الأميرة رجوة آل سيف، بقصر زهران العامر في عمان، مواقف جميلة تناقلها رواد مواقع التواصل.
قال الفريق أول يفغيني بوردينسكي نائب رئيس هيئة الأركان العامة، إنه سيتم في روسيا هذا العام تشكيل جيشين وفيلق عسكري ومنطقة بحرية جديدة وخمس فرق و 26 لواء ومنطقتين عسكريتين.
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