لقطات من "حفل المضارب" قبيل الزفاف الملكي في الأردن

نشر الديوان الملكي الهاشمي في الأردن لقطات من الاحتفالات قبيل زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين و رجوة آل سيف.

وكان الملك عبدالله الثاني أولم أمس الأربعاء في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي لأكثر من 4 آلاف ضيف من مناطق المملكة كافة بمناسبة زفاف ولي العهد، جريا على العادات والتقاليد الأردنية.

وتخلل الحفل عروض فولوكلورية وتقليدية، وقد أهدى الملك عبدالله الثاني، سيفا من سيوف بني هاشم لولي العهد هو عبارة عن نسخة من سيف الملك عبدالله الأول، الذي صنع في الحجاز عام 1916.

المصدر: أ.ب.