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لحظة إطلاق الصين صاروخا يحمل مركبة "شينخو-16" المأهولة إلى الفضاء

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أطلقت الصين اليوم الثلاثاء صاروخ "لونغ مارش" الذي يحمل مركبة "شينخو-16" مع ثلاثة رواد فضاء إلى المدار، وأظهر فيديو لحظة الإطلاق.

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المصدر: أ.ب.

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