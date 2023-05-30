لحظة إطلاق الصين صاروخا يحمل مركبة "شينخو-16" المأهولة إلى الفضاء

أطلقت الصين اليوم الثلاثاء صاروخ "لونغ مارش" الذي يحمل مركبة "شينخو-16" مع ثلاثة رواد فضاء إلى المدار، وأظهر فيديو لحظة الإطلاق.

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المصدر: أ.ب.