شاهد كيف تدمر صواريخ "شتورم-إس" معاقل القوات الأوكرانية!

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات ذاتية الدفع "شتورم-إس" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية.

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ويبدو في الفيديو كيف تستخدم وحدات المنطقة العسكرية الغربية أنظمة "شتورم-إس" في تدمير معاقل ومدرعات ومدفعية العدو في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

و"شتورم-إس" هي مركبات متعددة الأغراض تستخدم لتدمير الدبابات والأسلحة المدرعة الأخرى وكذلك المعدات العسكرية ونقاط إطلاق النار طويلة المدى والهياكل الهندسية للعدو. كذلك تستطيع تلك الأنظمة إصابة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في الملاجئ والتحصينات الميدانية والأهداف الجوية منخفضة السرعة والارتفاع مثل المروحيات والطائرات المسيرة.

المصدر: RT