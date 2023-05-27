"فيرجن غالاكتيك" تنجح في إطلاق شبه مداري لمركبة "في إس إس يونيتي" قبل استئناف رحلاتها الفضائية

للمرة الأولى منذ عامين، أجرت شركة "فيرجن غالاكتيك" الأمريكية إطلاقا شبه مداري لمركبة VSS Unity قبل بدء رحلاتها التجارية إلى الفضاء في يونيو المقبل.

وانطلقت مهمة Unity 25 المأهولة يوم الخميس من قاعدة فضائية في نيو مكسيكو.

وتظهر اللقطات كيف تطلق طائرة VMS Eve الحاملة المركبة الفضائية وبعد ذلك تصل المركبة بشكل مستقل إلى ارتفاع يزيد عن 80 كيلومترا فوق مستوى سطح البحر الذي تحدده الولايات المتحدة حدود الفضاء.

ويعتبر إطلاق VSS Unity هذا آخر رحلة تجريبية لها قبل التشغيل التجاري. ووفقا لخطط الشركة، فإن الإطلاق الأول للمركبة في إطار برنامج Galactic 01 سيتم في يونيو المقبل، حيث سيجري ثلاثة من أفراد الطاقم تجارب للقوات الجوية الإيطالية. ثم من المتوقع إطلاق الرحلات التجارية إلى الفضاء.

المصدر: رابتلي