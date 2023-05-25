العثور على أكثر من 200 قرن ظبي السايغا المهدد بالانقراض في مطار موسكو
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عثر مؤظفو مطار دوموديدوفو في موسكو على أكثر من 200 قرن ظبي السايغا المهدد بالانقراض في حقيبة مسافر فيتنامي حاول تهريبه إلى بلاده عبر الإمارات.
وعلى الرغم من أن 214 قرنا كان يعبئ في ثلاثة صناديق مليئة برغوة البولي يوريثان، فشل المواطن الفيتنامي في إجراء الأشعة السينية.
وأثناء إلقاء القبض عليه قال المشتبه به إنه لا يعرف شيئا عن محتويات حقيبته.
وقامت السلطات المختصة في موسكو برفع دعوى ضد الشخص المذكور بتهمة تهريب حيوانات ذات قيمة خاصة.
المصدر: وكالات