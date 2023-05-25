لقطات لعملية إحباط محاولة مجموعة تخريبية استهدفت محطتين نوويتين روسيتين في يوم النصر

نشرت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية لقطات توثق القبض على مجموعة تخريبية حاولت تفجير 30 خط للكهرباء لمحطتي لينينغراد وكالينين النوويتين في روسيا يوم 9 مايو.

وقالت الإدارة إنه تم اعتقال أوكرانيين وروسيين متواطئين مع مخربين تم تجنيدهم جميعا من قبل المخابرات الأوكرانية في سبتمبر عام 2022. وأجرى المخربون التدريبات في معسكرات بمنطقتي كييف ونيكولاييف الأوكرانييتين.

وحسب الإدارة فإن المجموعة الإرهابية التخريبية عبرت بشكل غير قانوني الحدود الروسية البيلاروسية في منطقة بسكوف التي وصلت إليها من أوكرانيا عبر بولندا وبيلاروسيا.

وتم تهريب المتفجرات إلى روسيا، باستخدام قناة الشحن من مدينة تشيلم البولندية إلى ليتوانيا ثم إلى بيلاروس.

المصدر: وكالات