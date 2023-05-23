روسيا.. مسيرة حاشدة في عاصمة الشيشان تنديدا بحرق القرآن

شارك عشرات الآلاف في عاصمة جمهورية الشيشان غروزني، اليوم الثلاثاء. في مسيرة منددة بحادثة حرق القرآن على يد شخص بتدبير من المخابرات الأوكرانية.

وحمل المشاركون في المسيرة لافات كتب عليها: "ارفعوا أيديكم عن القرآن" و"أحب القرآن" و"لا تمسوا الكتاب المقدس" و"نحن مستعدون للتضحية بأرواحنا من أجل ديننا".

وقال رئيس البرلمان الشيشاني، ماغوميد داودوف، في خطاب أثناء المسيرة إن المسلمين لن يسمحوا باستغلالهم لزعزعة الوضع في روسيا.

جاء ذلك بعد 3 أيام من اعتقال شخص أحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في فولغوغراد بأوامر من الاستخبارات الأوكرانية، حيث اعترف بأنه تصرف بناء على أوامر مسؤوليه في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي