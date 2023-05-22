افتتاح منتزه "سي وورلد أبوظبي" الترفيهي للأحياء البحرية

افتتح الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، يوم الأحد، أحدث منتزه "سي وورلد" الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

ويضم حوض السمك في المنتزه 150 نوعا من من الفصائل البحرية مثل أسماك القرش والسلاحف البحرية والزواحف.

ويتكون المنتزه الجديد من ثماني بيئات بحرية تقع على مسافة 183000 متر مربع ويشمل أكثر من 35 من وسائل الترفيه التفاعلية ومدن الملاهي بالإضافة إلى 17 مطعما و 13 متجرا.

المصدر: رابتلي