بالفيديو.. الآلاف يشاركون في مظاهرة حاشدة في عاصمة مولدوفا

تاريخ النشر:21.05.2023 | 12:59 GMT |
آخر تحديث:21.05.2023 | 13:05 GMT | فيديوهات
تجمع الآلاف من سكان مولدوفا اليوم الأحد في تجمع حاشد في عاصمة البلاد كيشيناو لإظهار دعمهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: أ.ب.
تبذل وزارة الخارجية الروسية جهودا حثيثة لإلغاء تأشيرات الدخول مع عدد من بلدان العالم الإسلامي، ودول إفريقية.
علقت الشيخة مريم آل ثاني على تغريدة عن مغادرة أمير قطر تميم بن حمد للقمة العربية في جدة يوم أمس، وقالت إن "تميم بن حمد آل ثاني يمثلني ويمثل كل مسلم حر".
شغلت مغادرة أمير دولة قطر المفاجئة، المتابعين للقمة العربية الـ32 التي عقدت في جدة، حيث وصل وأخذ صورا تذكارية وغادر بعد وقت قصير من دخوله إلى الجلسة الافتتاحية من دون أي يلقي كلمة.
أكد المراسل العسكري الأوكراني أندريه رودينكو عبر قناته في "تلغرام" أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني بحالة صحية حرجة ويصارع الموت، وذلك بعد استهدافه بضربة روسية.
قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكجريجور، إن الولايات المتحدة خيرت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بين شن الهجوم المضاد بأسرع وقت ممكن، أو التفاوض مع روسيا.
التقى شيوخ قبيلة شمر العربية في سوريا بالرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد في جدة على هامش القمة العربية، وفق ما أفاد مراسلنا.
أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية يفغيني بريغوجين أن القوات الروسية فرضت اليوم السبت سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
اعترف المعتقل بتهمة حرق القرآن الكريم في مدينة فولغوغراد الروسية، بأنه أقدم على هذه الجريمة بأوامر من الاستخبارات الأوكرانية.
أصدرت شركة مصر للطيران تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر، بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة.
يواصل الناشطون عبر مواقع التواصل، الجدل حول مشاركة أمير دولة قطر في القمة العربية الـ32 التي عقدت في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية في يوم الجمعة.
قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إن قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني "يواصل أداء مهامه رغم شائعات غيابه الأخير عن الظهور بعد إصابته بضربة روسية".
أعلن الضابط المتقاعد في قوات لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، تصفية نيكولاي غولوفاتيوك قائد كتائب لواء الهجوم الجبلي العاشر "إديلفيس" التابع لقوات كييف.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات "فاغنر" والجيش الروسي بتحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، ووجّه برفع أسماء أبطال العملية لتقليدهم أوسمة الشرف التي استحقوها.
كشفت مصادر في لجنة العفو الرئاسي المصرية لموقع "مصر تايمز"، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن أكبر دفعه من المحبوسين احتياطيا.
اعتبرت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة في الانتخابات الرئاسية عام 2016، أن فوز دونالد ترامب في انتخابات 2024 سيكون نهاية لأوكرانيا والديمقراطية في بلادها.
نفذ القضاء الإيراني، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق زعيم شبكة الاتجار بالنساء المعروف بـ"ألكس".
ظهر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته للمسجد النبوي، وبدت على وجهه علامات التأثر الشديدة، حيث بكى متأثرا بهذه الزيارة.
أثار سامت أكايدين، لاعب فنربخشة، جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعد قيامه "بالبصق" على لاعب طرابزون سبور، المصري محمود حسن تريزيغيه، وذلك خلال مباراة الفريقين في الدوري التركي.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في حديث نقلته صحيفة Berliner Zeitung، إن تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة واستخدام مقاتلات من طراز "إف –16 " سيكون رسالة لروسيا.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
نشر سامت أكايدين، لاعب فنربخشة، بيانا رد فيه على اتهامه بـ"البصق على لاعب طرابزون سبور المصري، محمود حسن تريزيغيه"، خلال مباراة الفريقين في الدوري التركي.
ذكرت مجلة "نيوزويك"، أن مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو "يعارك" مظلته بعد وصوله إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع، انتشر على نطاق واسع على شبكة الإنترنت.
دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إلى زيارة مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وذلك ردا على سؤال طرحه الأخير العام الماضي.
قالت وكالة بلومبرغ، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اقترح عقد لقاء مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما.
أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعترف بأن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت مدينة أرتيوموفسك في دونباس.
قال لورن غونتر معلق صحيفة Toronto Sun، إن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يتصرف كمهرج عندما يسافر إلى الخارج.
رفع مقاتلو قوات "فاغنر" اليوم السبت العلم الروسي وسط مدينة أرتيموفسك، معلنين بذلك تحرير المدينة بالكامل، وتطهيرها من فلول نازيي قوات كييف، ومرتزقتها الغربيين من عسكريين ومدنيين.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الدورة الـ31 لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية، إن روسيا مجبرة على الرد بحزم وثبات على الحرب التي أعلنها الغرب ضدها.
رجّح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، سقوط مدينتي خاركوف وأوديسا الاستراتيجيتين بيد الجيش الروسي، بعد ضربة روسية قاصمة ردّا على هجوم كييف المضاد.
أثار مقطع فيديو لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، يمضغ العلكة خلال إلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلمة لبنان أمام القمة العربية، سخط اللبنانيين.
أحالت نيابة الأموال العامة العليا في مصر مدير إدارة التوريدات بمجلس الدولة سابقا، جمال إبراهيم اللبان، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل الاستيلاء على أموال عامة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورا ادعى مروجوه أنه القانون يتيح لمن يرتكب جريمة خطف فتاة لمدة 72 ساعة أن يتزوجها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحرير قوات "فاغنر" مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، بدعم جوي ومدفعي من الجيش الروسي.
أعلنت مملكة البحرين يوم السبت، استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان.
تخطط شبكة Home Box لمتاجر السوبر ماركت العربية المتخصصة في بيع السلع المنزلية التي تعد مثيلة لشبكة "إيكيا" السويدية الشهيرة لافتتاح أول متجر لها في روسيا نهاية عام 2023.
حقق الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، والمصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا خلال تعادل فريقهما ليفربول مع ضيفه أستون فيلا 1-1 يوم السبت، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أعلنت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية أن موعد عيد الأضحى للعام 2023، سيكون يوم الأربعاء 28 يونيو ولغاية السبت 1 يوليو.
رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول أزمة سقف الدين، مطالبا إياهم بـ"الصمت".
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن التطبيع مع السعودية الذي تعتبره الحكومة الإسرائيلية أولوية، "ليس مسألة إذا، بل متى"، مؤكدا وجود مصالح مشتركة بين البلدين.
نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، صورة قديمة لوالده داخل البيت الأبيض خلال إحدى زيارات والده للولايات المتحدة.
يعد ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خطيرة محتملة، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل متعددة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن المجلس سينظر غدا الاثنين في موضوع اتخاذ إجراءات ضد بولندا، بما في ذلك عبور الشاحنات عبر أراضي روسيا.
تحدث رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن نتائج اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا، مشيرا إلى أنه بفضل رئيس البلاد بوتين، يتم حل أعقد المسائل في كافة مناطق روسيا.
دعا الخبير الكوري الشمالي، كيم ميونغ تشول، المجتمع الدولي لتقبّل انتصار روسيا الحاسم في أوكرانيا، وأكد أن على واشنطن إدراك أنها تقاتل جيش وشعب روسيا البطلين.
أعرب روني جاكسون طبيب البيت الأبيض السابق عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن غير قادر على أداء واجباته الوظيفية بسبب مشاكل في الإدراك.
أدان نادي طرابزون سبور، واقعة البصق على لاعبه المصري محمود حسن تريزيغيه، خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام فنربخشة 1-3، في الدوري التركي لكرة القدم.
حذر نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، الغرب من تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، مؤكدا أن جهود الغرب "تنطوي عليها مخاطر هائلة بالنسبة له".
يعد كريستيانو رونالدو من أفضل اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، حيث يعتبر هداف النادي التاريخي برصيد 450 هدفا، لكن إنجازاته كلاعب في الريال لا يبدو أنها أثارت إعجاب ابنه الأصغر ماتيو.
دوت صافرات الإنذار التحذيرية من وجود مخاطر جوية في ست مناطق في شرق أوكرانيا.
أعلنت الدكتورة نينو سوسيليا رئيس قسم أمراض القلب في معهد البحوث السريرية بمقاطعة موسكو، أن ارتفاع مستوى ضغط الدم يمكن أن يظهر في سن مبكرة أيضا.
إذا كنت تعاني من أي أعراض غير مبررة للسرطان، يجب عليك طلب المشورة الطبية في أقرب وقت ممكن.
أكد البرلماني الإيراني، فدا حسين مالكي، أن طهران ترحب بأي علاقات تعاون وتكامل بين الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن "مصر دولة كبيرة، ونسعى لأن تعود العلاقات معها كما عادت مع السعودية".
بدأت لجنة العمل السياسي حملتها الإعلانية لترشيح مذيع "فوكس نيوز" السابق، تاكر كارلسون، لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، وقالت إن "تاكر سيمزق بايدن إربا إربا" في المناظرات.
أفاد المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني، بأن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى أستانا لن تتم، بسبب الفيضانات في منطقة إميليا رومانيا الإيطالية.
وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، القرارات التي اتخذتها قمة مجموعة السبع في هيروشيما، اليوم السبت، بأنها تهدف إلى الاحتواء المزدوج لروسيا والصين.
قال تماز جاياشفيلي مدير عام شركة Georgian Airways، إن شركة الطيران هذه قررت عدم السماح لرئيسة الجمهورية سالومي زورابيشفيلي بالصعود على متن طائراتها.
أكد الضابط الأمريكي، دانيال ديفيس، أن قوات كييف ستتعرض لنفس الكارثة التي حلّت بجيوش زعيم النازية والفاشية أدولف هتلر سنة 1944.
ظهرت مجموعة من الصور للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء أدائه العمرة خلال زيارته للسعودية على هامش القمة العربية الـ32 في جدة.
قال مقاتل من مجموعة "فاغنر"، لمراسل "نوفوستي"، إن القوات الروسية تخوض معارك في تحرير أرتيوموفسك، ويجري القتال حاليا في ضواحي المدينة.
اعتبر المحلل السياسي اللبناني فيصل عبد الساتر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جاء كفاصل ترفيهي بالقمة العربية إرضاء للغرب وأمريكا، لكنه لم يخطف الأضواء من الرئيس السوري.
تكشف التقارير أننا تجاوزنا ستة من الحدود التسعة التي ستظل الحياة البشرية على الأرض ضمنها ممكنة للأجيال القادمة.
ظفر مانشستر سيتي السبت ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم دون أن يلعب، بعد خسارة ملاحقه أرسنال على أرض مضيفه نوتينغهام فورست 0-1 في الجولة الـ37 قبل الأخيرة من المسابقة.
قالت جمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إن روسيا "ترهب قضاة المحكمة ومدعيها العام بإدراجهم على قوائم المطلوبين"، معربة عن قلقها الشديد إزاء ذلك.
أثارت صورتان جماعيتان لقادة قمة جدة نشرتهما وزارة الخارجية السعودية، إحداهما تشمل رئيس وزراء العراق محمد السوداني وأخرى من دونه جدلا واسعا في الشارع العراقي.
تحدث قائد نادي برشلونة، لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، عن مستقبله في الموسم المقبل عقب إعلانه رحيله عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس" عن إحباط الجيش الروسي خطط كييف لشن هجومها المضاد.
اقترحت مجلة "يسرائيل ديفينس" الصادرة عن الجيش الإسرائيلي في تقرير حول قطاع غزة والمشاكل التي تواجهها تل أبيب بسببه، تسليم إدارة القطاع لمصر.
وصف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، قمة مجموعة "السبع" في اليابان بأنها سيرك عبثي وحلبة للنفاق، يحاول الغرب من خلالها قلب كل شيء رأسا على عقب.
قال فاسيلي لينيف وهو من عناصر اللواء رقم 14 بالحرس الوطني الأوكراني وقع في قبضة الجيش الروسي بقرية سبورنوي على اتجاه سيفيرسك إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في تلك المنطقة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد عن تحييد 10 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على مختلف محاور القتال، واعتراض 15 من صواريخ أنظمة HIMARS و"أوراغان" وStorm Shadow خلال يوم.
توفي نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي بيوتر كوتشيرينكو أمس السبت عن عمر يناهز 47 عاما، وهو عائد من رحلة عمل في كوبا، حسبما أفادت الوزارة.
أعلن علماء هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة أن وزن ناطحات السحاب يؤدي إلى غرق مدينة نيويورك.
أعلن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بالكامل، وأكد بريغوجين أن قواته ستبدأ عمليات التطهير قبل تسليم المدينة للجيش الروسي.
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تبدي إنسانية زائفة وتضلل الآخرين بالقول إنها لن تمنح طائرات "إف-16" لأوكرانيا إلا بشرط عدم استخدامها لضرب روسيا.
كشف علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عن مفاجأة حول منع شقيقه جمال مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.
أكد رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) اليوم، حمل رمزية خاصة بعد عام من استسلام مسلحي كتيبة "آزوف" النازية في ماريوبول المحررة.
قاطع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مراسلة "الإخبارية السورية" خلال المؤتمر الصحفي لإعلان البيان الختامي للقمة بحضور وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان.
سجلت الكاميرا شمال شرق موسكو اليوم السبت حادثا مروريا مروعا، حيث اصطدمت شاحنة بسيارة وقفت لينزل منها راكب، نجا من موت محتم.
قال قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إن غواصة "فاتح" أجبرت الغواصة النووية الأمريكية "يو إس إس فلوريدا" على أن تطفو على سطح الماء في مضيق هرمز.
قال مصدر في هيئات حماية القانون الروسية، إنه تم تنظيم الاستفزاز المتعلق بتدنيس القرآن في مدينة فولغوغراد، بمشاركة أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، القبض على "جماعة القربان" التي ينتحر أعضاؤها بـ"القرعة".
تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن آخر تحضيرات الملكي لمواجهة فالنسيا غدا الأحد في الجولة 35 من الدوري، وعن تفاصيل اجتماعه مع فلورنتينو بيريز رئيس "الميرينغي".
تسعى السلطات الإيرانية إلى تنشيط المواقع السياحية في البلاد، أملا في تحريك عجلة الاقتصاد عبر هذا القطاع الحيوي،، جزيرة كيش الإيرانية، واحدة من المواقع السياحية الإيرانية المميزة.
أعلن رئيس جمعية الفنادق الإيرانية جمشيد حمزه زاده، عن رغبة مجموعة من نشطاء صناعة السياحة السعودية في بناء فنادق جديدة في إيران، مشيرا إلى أن محادثات أجريت بهذا الخصوص.
ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية نقلا عن مصادر ليبية، أن مصر أرسلت وفدين أمنيين إلى شرق ليبيا وغربها، في محاولة لاحتواء تطورات الأزمة الليبية بما يحفظ مصالح القاهرة.
أعلنت قرينة ولي العهد السعودي، الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، رئيسة مجلس إدارة "عِلمي"، عن خطط إطلاق مركز "عِلمي" لاكتشاف العلوم والابتكار المزمع افتتاحه في 2025.
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن سلطات كييف تختنق من الغضب عند رؤيتها كيف تتم عملية إعادة إعمار مدينة ماريوبول.
ذكرت صحيفة "الأنباء" أن باريس طرحت على رئيس التيار الوطني اللبناني الحر، النائب جبران باسيل، تولي اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي، بعد تنحية رياض سلامة.
أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن قوات كييف تخطط لاستفزاز عسكري في مقاطعة زابوروجيه تزامنا مع كلمة فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع في اليابان.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وبعض المناطق الأخرى ليلة الجمعة.
قال ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة "سنتر" بالجيش الروسي إن وحدات هذه المجموعة، تمكنت خلال اليوم الماضي من كشف تحركات لواءين أوكرانيين وفوج واحد وألحقت بها أضرارا نارية.
أفادت صحيفة "نيوزويك" بعدم تأييد الغرب وعلى رأسه واشنطن مقترح كييف مقاضاة روسيا، والرئيس فلاديمير بوتين دوليا، خوفا من خلق سابقة من شأنها تعريض حصانة قادة الغرب أنفسهم للملاحقة.
اعتبر الخبير السياسي هشام معتضد أن الرباط لم تعرقل عودة سوريا للحضن العربي، وأن هذا يجعل دمشق مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإعلان موقف إيجابي حول سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
اعتبر موقع "هيبرو نيوز" الإسرائيلي أن "مصر تتحدى واشنطن وترفض منع تحليق الطائرات العسكرية الروسية فوق أراضيها، حيث تواصل روسيا ضخ السلاح لمناطق متعددة في الشرق الأوسط".
أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر فتاتين تبلغان من العمر 34 عاما و36 عاما، إلى محكمة الجنايات بتهمة "إدارة أكبر عصابة هجرة غير شرعية إلى دول أوروبا".
سلم ثلاثة مطلوبين أنفسهم للسلطات العسكرية في برج باجي مختار بالجزائر، بعد عشر سنوات في صفوف الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.
تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، عن تغيرات كبيرة يشهدها الشرق الأوسط بعد تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران.
أعلن الطبيب الجراح، ألكسندر أومنوف، أن محبي الجعة معرضون للإصابة بالجلطات الدموية ونقص التروية القلبية واحتشاء عضلة القلب.
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