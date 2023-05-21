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بالفيديو.. الآلاف يشاركون في مظاهرة حاشدة في عاصمة مولدوفا

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تجمع الآلاف من سكان مولدوفا اليوم الأحد في تجمع حاشد في عاصمة البلاد كيشيناو لإظهار دعمهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: أ.ب.

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