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عناصر الطوارئ ينقذون معزاة من بئر في روستوف

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عناصر الطوارئ ينقذون معزاة من بئر في روستوف
Sputnik
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أفادت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة روستوف، بأن عناصرها انتشلوا عنزة من بئر في قرية كروغلوي بمنطقة آزوف في مقاطعة روستوف.

وقالت المديرية: "تم انتشال الحيوان البائس من بئر عمقه 12 مترا".

وفي التفاصيل، طلبت صاحبة العنزة من رجال الإنقاذ مساعدتها في انتشالها من البئر، وبالفعل تم انتشال الحيوان خلال أكثر من ساعة بقليل.

ولانتشال العنزة، اضطر أحد رجال الإنقاذ للنزول إلى البئر بمساعدة معدات التسلق. وفي المحصلة، تم إنقاذ الحيوان وتسليمه لصاحبته بدون أي إصابة أو ضرر.

المصدر: نوفوستي  

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