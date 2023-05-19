بالفيديو.. صورة جماعية لقادة مجموعة السبع في هيروشيما

تاريخ النشر:19.05.2023 | 12:20 GMT |
آخر تحديث:19.05.2023 | 12:24 GMT | فيديوهات
وقف قادة مجموعة السبع أمام ضريح إيتسوكوشيما في هيروشيما اليابانية لالتقاط صورة جماعية لهم اليوم الجمعة على هامش أعمال القمة في اليابان.
المصدر: أ.ب.
نشرت وسائل إعلام جزائرية باللغتين العربية والفرنسية أنباء تحدثت عن حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القمة العربية في جدّة.
بدأ القادة العرب الخميس بالوصول إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة باجتماعات الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
أفاد مراسل RT بأن الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان سيمثل الجزائر في القمة العربية التي ستعقد في مدينة جدة السعودية يوم غد الجمعة، بدلا من الرئيس عبد المجيد تبون.
أفادت السلطات المغربية المحلية بإقليم أوسرد، بأن 4 نساء تعمدن، يوم الخميس، اقتحام بناية تابعة لمجلس جهة الداخلة واد الذهب.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة رسالة صوتية متداولة على تطبيق "واتس آب" تسببت في إثارة الهلع بين المواطنين.
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن إهدار نظام "باتريوت" جميع صواريخه البالغ عددها 32 أثناء محاولته إسقاط صاروخ "كينجال" الروسي فرط الصوتي، الذي دمّر "باتريوت" التي كانت تحاول صده.
كشف وزير المالية المصري محمد معيط، أن تحويلات المصريين خلال النصف المالي من العام تراجعت بنسبة كبيرة.
أكد المحلل السياسي المصري إسماعيل صبري أنه لم تعد هناك ذريعة للغرب لحشد دول الخليج العربية لجانب إسرائيل ضد إيران، وتصويرها خطرا نوويا محتملا على أمنهم وليس على أمن إسرائيل وحدها.
كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل مقتل صاحب محل "جاتوة" في مصر في قرية قلما بقليوب، حيث نجحت قوات الأمن في القبض على منفذي الجريمة.
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن الشعب سيعيد انتخابه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الحالي.
قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رخا أحمد حسن، إن علاقات مصر وسلطنة عمان متميزة، مشيرا إلى أن السلطنة يمكن تسميتها بسويسرا العالم العربي لأنها تبذل جهودا دبلوماسية صامتة.
أكد أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي على الأجواء الإيجابية التي تسبق القمة العربية الـ32 يوم الجمعة في جدة، مشيرا إلى الرغبة الحقيقية للتوصل إلى حل قضايا عدة.
زعم جاوم روريس، مؤسس شركة "ميديا برو" للإنتاج، بأن العرض السعودي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ارتفع إلى 500 مليون يورو.
في مثل هذا اليوم قبل 19 عاما بدأت محاكمة جنود أمريكيين اتهموا بارتكاب جرائم عنيفة ضد السجناء العراقيين في فضيحة سجن أبو غريب، وعوملت على أنها تصرفات فردية جرت في إطار ضيق.
نشرت وسائل الإعلام السعودية مساء اليوم الخميس صورا ومشاهد لوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة، لحضور القمة العربية بالمملكة.
كشف إعلامي سعودي عن تبعية الطائرة التي تقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة العربية، في إشارة إلى احتمال تكون قد حطت في الأراضي السعودية.
نشرت صحيفة "القبس" الكويتية، حديثا، نسخة من عددها الذي يعود تاريخه إلى نحو 40 عاما يتضمن تقريرا بعنوان "الحكومة المصرية تقترح على العاملين بالخارج الإسهام في سداد ديون الدولة".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
تم تسليم درون FPV الأمريكي الصنع الذي استولى عليه الجنود الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة إلى مركز التكنولوجيات المسيّرة في موسكو لدراسته من قبل الأخصائيين.
أشار موقع The War Zone إلى أن الضربة الصاروخية التي دمرت مخزنا كبيرا للأسلحة الغربية النوعية بمدينة خميلنيتسكي الأوكرلنية مؤخرا، أحبط هجوم كييف المضاد الذي طالما استعدت له.
أصدرت محكمة مصرية قرارا بإدراج مجموعة من الشركات والكيانات على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
دعا كاتب عام نقابة الأئمة في تونس، فاضل عاشور، إلى إلغاء حج التونسيين لهذا العام، مطالبا مفتي الجمهورية بتأجيل الحج إلى حين تحسن الاقتصاد التونسي.
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأمريكي اعترف بأن ضحية هجومه في شمال غرب سوريا، قد لا يكون أحد رؤوس تنظيم القاعدة، بل أحد المدنيين.
قال الصحفي تايلر روغواي، إنه يتعين على واشنطن الاستعداد لهجمات جديدة وأكثر خطورة ضد منظومات "باتريوت" في أوكرانيا، لأنها تحولت لمغناطيس يجذب الصواريخ الروسية.
قالت صحيفة الأنباء الكويتية إن "المواطنين والمقيمين المسافرين من الكويت إلى الخارج، وبصحبتهم سبائك ذهبية يجب أن يحصلوا على بيان صادر بشأن هذه السبائك من إدارة جمارك الشحن الجوي".
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور للزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له مع شقيقه المنتج عصام إمام وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ 83.
وصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء اليوم الخميس إلى جدة لحضور أعمال القمة العربية الـ32، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
ارتكب حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في "تويتر"، خطأ محرجا، أمس الأربعاء، بإعلانه عن طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا قبل نهاية لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف النهائي.
وصل نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان إلى جدة، اليوم الجمعة، للمشاركة في القمة العربية الـ32، التي يترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، استمرار التنسيق بين السعودية ودول "أوبك بلس"، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يعدّ حجر الزاوية في استقرار أسواق البترول.
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من عواقب انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".
تنطلق بعد قليل فعاليات القمة العربية الـ32 في مدينة جدة السعودية بحضور رؤساء وملوك ووزراء عرب وحشد من الشخصيات السياسية والإعلامية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها نفذت خلال الليلة الماضية ضربات بأسلحة عالية الدقة على مستودعات للمعدات والذخيرة الأجنبية واحتياطيات للقوات المسلحة الأوكرانية.
تحت العنوان أعلاه، كتب بافيل باناييف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول عواقب تفجير روسيا مستودعات الذخائر البريطانية في أوكرانيا.
بدأت روسيا في الإنتاج الصناعي المتسلسل لصاروخ "برونيبوشيك" الجوي الفائق القدرة.
أغضب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي جماهير ريال مدريد بعد احتفاله بطريقة "مستفزة" بفوز فريقه على العملاق الإسباني للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
كشفت بعض التقارير الصحفية، آخر تطورات المفاوضات بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونادي الهلال السعودي، بشأن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
سادت حالة من الغموض والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لبدء إجراءات أعمال تطوير في محيط قلعة صلاح الدين الأيوبي، قرب مدينة "الموتى" الشهيرة في مصر.
أكدت الرئاسة المصرية أن المبادرة الإفريقية للسلام في أوكرانيا قيد التبلور حاليا مشيرا لمشاركة عدة دول فيها، فيما تشكل عودة سوريا للجامعة العربية دفعة لتسوية أزمتها.
أعلن المرشح الرئاسي المنافس لأردوغان كمال كيليتشدار أوغلو عن نيته طرد جميع اللاجئين من تركيا إذا وصل إلى السلطة.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرارات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمعاقبة قاضي ووكيل نيابة، ونقلهما إلى وظائف غير قضائية.
أعلن رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية يفغيني بريغوجين، مقتل مرتزق أمريكي يعمل إلى جانب قوات كييف في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في دونيتسك.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الذعر الذي زرعه "الخنجر" الروسي، لدى قوات الدفاع الجوي المعادية.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدعم الشعبي الكبير الذي ناله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو، ضمان للجولة الثانية في الـ28 من الشهر الجاري.
أفادت قناة تليغرام Fighterbomber الأسبوع الجاري بأن مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس أسقطت قاذفة "سو-24" الأوكرانية السوفيتية الصنع.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ليست مستعدة لانضمام السويد إلى "الناتو" الآن.
قالت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، إن فلاديمير زيلينسكي سيطير إلى السعودية لحضور قمة جامعة الدول العربية، ثم إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.
كشف مواطن سوري متهم في قضية للاتجار في العملة الأجنبية تفاصيل مؤامرة كبرى للاتجار في العملة، بقيادة مواطن سعودي في مصر.
كشف نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، أن مدرب فريقه كارلو أنشيلوتي يجب أن يبقى في منصبه على الرغم من الخسارة 0-4 أمام مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
يتواصل اليوم الجمعة، توافد القادة العرب إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث تعقد القمة العربية الـ32 .
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد يتحدث عن السعودية، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية تمهيدا للقمة الجمعة.
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس، إيقاف يورعن كلوب مدرب ليفربول لمباراة واحدة، قبل جولتين من نهاية الدوري المحلي.
يعاني نصف البشر من متلازمة جفاف العين التي تتطور تدريجيا ولعلاجها يجب معرفة أسبابها، وبذلك فقط يمكن منع تطورها.
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7,7 درجة اليوم الجمعة في المحيط الهادئ في جنوب شرق كاليدونيا الجديدة الفرنسية، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، بأن القوات الأوكرانية تحاول اختراق الدفاعات الروسية في أرتيوموفسك (باخموت)، لعرقلة تقدم القوات الروسية في المدينة.
كشف فريق من المؤرخين أن التقبيل البشري الرومنسي بدأ لأول مرة منذ 4500 عام في بلاد ما بين النهرين، وفقا لما ذكره مقال بحثي جديد نشر في مجلة Science.
تبادل اللواء الجوي المتقاعد والقائد السابق للجيش الجوي الـ16 الروسي فاليري ريتونسكي الخميس أفكارا بشأن التسليم المحتمل لأوكرانيا مقاتلات "إف – 16" أمريكية الصنع.
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، لنظيرها الياباني فوميو كيشيدا، مازحة "أنا سعيدة لوجودي هنا، لكن المشكلة هي اضطراب الرحلات الجوية الطويلة جراء اختلاف التوقيت".
قال الخبير العسكري الأمريكي أندرو ماتريك، إن العلامة الرئيسية لبداية الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، ستكون حشدها لجميع الآليات المدرعة الغربية على خط المواجهة.
وجدت دراسة أن كونك سمينا في سن المراهقة أو في العشرينات من العمر يزيد من خطر الوفاة بسرطان البروستات بنسبة الثلث تقريبا.
وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رسالة شديدة اللهجة للهيئة الحاكمة في أفغانستان، محذرا من منع الشعب الإيراني من الحصول على حقوقه في المياه.
في مثل هذا اليوم قبل 58 عاما انتهت مغامرة الجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين بإعدامه في دمشق. إسرائيل بطبيعة الحال تراها أسطورة، فيما يقلل من شأنها مسؤولون سوريون من تلك الحقبة.
نقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في طريقه إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية.
يواجه نادي الطائي، منذ خسارته الثلاثاء الماضي أمام النصر في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين، اتهامات خطيرة للغاية بـ"تفويت" مباراته أمام النصر.
أعلنت منظمة "جيش الخلاص الأوكراني" السرية، اختراق مواقع العديد من الهيئات الحكومية التابعة لنظام كييف، داعية للاتحاد وتطهير الوطن من "السرطان الذي يقتله والمتجسد بزيلينسكي".
قال السفير الأوكراني في لندن فاديم بريستايكو، في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده ستضطر لدفع ثمن باهظ جدا لقاء الهجوم المضاد المحتمل للقوات الأوكرانية.
وصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "متملق لبوتين"، ووعد بلكمه في وجهه لانتقاده استجابة بريطانيا لأزمة اللاجئين الأوكرانيين.
أكدت مديرة قناة "RT العربية" مايا مناع، أن العالم اليوم يشهد صراع حضارات مع الغرب الذي يسعى لاستئصال القيم التقليدية والأسرية، وتجريد روسيا والعالم الإسلامي من تراثهما.
يلعب النظام الغذائي دورا كبيرا في صحتنا العامة ورفاهيتنا، حيث أن الأطعمة يمكن أن تزيد أو تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم.
أقرت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن بلادها تستخدم قذائف الدبابات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب منذ عقود.
تعتزم شركة أكوا باور السعودية التوسع فى الاستثمار داخل مصر من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
من المحتمل أن تصبح "المطاردة" على "فيسبوك" أكثر إحراجا، بعد حدوث خلل في الشبكة الاجتماعية.
زعمت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، صابرينا سينغ، أنه تم إصلاح منظومة "باتريوت" التي أعلن الجيش الروسي تدميرها الليلة الماضية بصاروخ "كينجال" في كييف، ونشر مشاهد لاحتراقها.
أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن القمة العربية الحالية تأتي بعد تطورات استجدت عقب القمة 31 في الجزائر على اتجاهين أساسيين.
قرر البنك المركزي المصـري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وصل الأمير رشيد بن الحسن رئيس وفد المغرب إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.
بعد وصوله إلى حديقة السلام في مدينة هيروشيما اليابانية، حيث انطلقت قمة مجموعة السبع، احتاج الرئيس الأمريكي جو بايدن لبعض الوقت كي يستدير إلى جهة الصحفيين من أجل التقاط صورة.
كشف تقرير صحفي فرنسي عن مشادة بين البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا خلال مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
علق المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على فوز فريقه الكاسح ضد ريال مدريد، الأربعاء، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، إن الأزمات العربية حاضرة بالقمة العربية، وإن مصر تعمل مع الدول العربية لإيجاد حلول لها، متحدثا عن أن هدف مصر هو "تصفير الأزمات".
علق الأرجنتيني خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر الإيطالي وأسطورة "النيراتزوري" على الأنباء التي ربطت مواطنه ليونيل ميسي بالانتقال إلى "الأفاعي" في الموسم المقبل.
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة المغربية توضيحات بعد الجدل الذي أثير الأشهر الماضية حول تسويق شركة ألبسة فرنسية قمصانا عليها خريطة دول العالم وبينها المغرب بدون الصحراء الغربية.
قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، إنه تم اتخاذ قرار نهائي لبناء تكنوبارك في موقع مجمع آزوفستال في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حكومي خصص للشؤون الزراعية اليوم الخميس، بأن روسيا ستصدر هذا العام ما بين 55 و60 مليون طن من الحبوب.
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر سددت مستحقات سندات دولية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.5 مليار دولار.
تحدث ممثل مجلس إدارة مجموعة "فيسكو" (FESCO) اللوجستية أندريه سيفيريالوف، عن تعاون شركته مع دول العالم، بما في ذلك مع العالم العربي، ولاسيما مع الإمارات.
وصف فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما ورئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اللغة الإنجليزية، باللغة الميتة.
أظهر مقطع فيديو لحظة استهداف وانفجارات في مدينة خميلنيتسكي، حيث اشتعلت النيران في مصنع "كاتيون". ووفقا لوسائل الإعلام يدور الحديث عن تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية.
وسعت المملكة المتحدة قائمة عقوباتها على روسيا، وطالت القيود الجديدة شركات عامة وبنوكا وشخصيات، وتأتي الخطوة في إطار ضغوطات تحاول لندن فرضها على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
يخطط الناتو في قمة فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو لإقرار خطط جديدة لتعزيز تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية.
تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول الجمود على خطوط التماس بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية، متسائلا: من يبدأ الهجوم أولا؟
توصل باحثون إلى إجابة قوية للغز الذي استمر قرونا حول وجود حيوان متعدد الخلايا لأول مرة على الأرض.
يمكن للخيارات الغذائية الصحية أن تقطع شوطا طويلا في إدارة مستويات السكر المرتفعة في الدم، وفقا لأحد الأطباء.
عثر علماء الآثار عن كنز يضم 30 قطعة نقدية ذهبية تعود إلى عصر الإسكندر المقدوني.
بلغ روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي بتعادله سلبا مع مضيفه باير ليفركوزن في إياب نصف النهائي يوم الخميس، بعد حسمه لقاء الذهاب لصالحه 1-0.
قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بعض تصرفات الغرب ومن بينها تحويل بعض البلدان إلى ساحة اختبار للأسلحة، وضم دول أخرى إلى الناتو تضع العالم على شفا نزاع عالمي.
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مطالبة التشيك موسكو بدفع إيجار أراض تابعة للسفارة الروسية في براغ، ابتزاز على مستوى رسمي.
تداول عبر الإنترنت فيديو لقيام مقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الروسية بتصفية مجموعة من الجنود الأوكرانيين بضربة دقيقة بعد رصد وصولهم إلى منزل خاص في غرب مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
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