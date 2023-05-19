بالفيديو.. صورة جماعية لقادة مجموعة السبع في هيروشيما

وقف قادة مجموعة السبع أمام ضريح إيتسوكوشيما في هيروشيما اليابانية لالتقاط صورة جماعية لهم اليوم الجمعة على هامش أعمال القمة في اليابان.

إقرأ المزيد

المصدر: أ.ب.