 
مباشر

بالفيديو.. صورة جماعية لقادة مجموعة السبع في هيروشيما

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vc99

وقف قادة مجموعة السبع أمام ضريح إيتسوكوشيما في هيروشيما اليابانية لالتقاط صورة جماعية لهم اليوم الجمعة على هامش أعمال القمة في اليابان.

إقرأ المزيد
دول G7 تبقي على الأصول الروسية مجمدة حتى دفع
دول G7 تبقي على الأصول الروسية مجمدة حتى دفع "التعويضات" لكييف

المصدر: أ.ب.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة