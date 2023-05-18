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مشاهد جديدة من موقع خروج قطار عن سكته في القرم

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نشرت وكالة "رابتلي" لقطات جديدة من موقع خروج قطار محمل بالحبوب عن سكته قرب مدينة سيمفيروبول الروسية في القرم دون وقوع إصابات.

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عربات قطار محمل بالحبوب تنحرف عن السكة في القرم (فيديو)
عربات قطار محمل بالحبوب تنحرف عن السكة في القرم (فيديو)

المصدر: RT

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