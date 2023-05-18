مشاهد جديدة من موقع خروج قطار عن سكته في القرم

تاريخ النشر:18.05.2023 | 10:49 GMT | فيديوهات
نشرت وكالة "رابتلي" لقطات جديدة من موقع خروج قطار محمل بالحبوب عن سكته قرب مدينة سيمفيروبول الروسية في القرم دون وقوع إصابات.
المصدر: RT
كشف مواطن سوري متهم في قضية للاتجار في العملة الأجنبية تفاصيل مؤامرة كبرى للاتجار في العملة، بقيادة مواطن سعودي في مصر.
توقع عدد من الخبراء في الاقتصاد المصري، أن تؤثر مبادرة بعض القطاعات التجارية لمقاطعة التعامل مع السوق الموازية للدولار، على سعر العملة الأمريكية.
أعلنت وسائل الإعلام العمانية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن زيارة مفاجئة للسلطان هيثم بن طارق، إلى جمهورية مصر العربيّة يوم الأحد القادم تستمر يومين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وفق معطيات موثوقة، أنه في الثلاثاء 16 مايو، نتيجة لضربة صاروخية بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية، تم تدمير محطة رادار، و5 قاذفات لنظام "باتريوت".
كشفت مصادر روسية أن نظام الصواريخ الأمريكية باتريوت المضاد للطائرات، الذي تم تدميره في كييف بواسطة طائرات "ميغ-31 كا" الحاملة لصواريخ "كينجال"، كان نتيجة كمين جوي محكم.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليهود الروس وكل من يحتفل بيوم الخلاص والتحرير في برقية خاصة.
من الصعب تخيل ماذا كان سيحدث لو تمكن المصريون بقيادة محمد علي من إخضاع تركيا مرتين عامي 1832 و1840، كاد فيهما أن يدخل الجيش المصري القسطنطينية ويقضي على الدولة العثمانية.
يمكن وصف العمليات الأمريكية المضادة للصواريخ العراقية المعدلة من طراز "سكود" السوفيتية القديمة خلال حرب الخليج الثانية، باستخدام منظومات "باتريوت" بالمكلفة وغير الفعالة.
قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها".
بدأت روسيا في الإنتاج الصناعي المتسلسل لصاروخ "برونيبوشيك" الجوي الفائق القدرة.
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ثقته من أنه سيتوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين لرفع سقف الدين القومي وعدم السماح بالتخلف عن السداد، مشيرا إلى أن التخلف عن السداد سيكون كارثيا للبلاد.
اعتبر المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن مانشستر سيتي تفوق في كل شيء على فريقه في مواجهتهما يوم الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويستحق التأهل للنهائي.
اعتقلت إدارة أمن الدولة في أوكرانيا المدونين الذين نشروا لقطات عمل أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني في كييف، كما تم حظر كاميرات مدينة كييف على الإنترنت.
نجحت مصر بعد أكثر من 20 عاما بتحقيق حلمها في زراعة واستصلاح أراضي الصحراء، حيث تمكنت من زراعة أراضي توشكى وشرق العوينات.
أعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، أن القوات الجوية الروسية استخدمت في تدمير مجمع باتريوت الأمريكي المضاد للطائرات في كييف تكتيكاً قديماً.
تفوقت الصين في الربع الأول من هذا العام على اليابان وألمانيا وأصبحت أكبر مصدر للسيارات في العالم للمرة الأولى، وقامت الصين بتصدير ما مجموعه 1.069 مليون سيارة.
حافظت صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 على مستوياتها السابقة للفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تراجع إنتاج بعض الحقول.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي وصلت إلى 735 جنديا ومرتزقا، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة ضخم ومجهز في نيكولاييف.
ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن الغرب سيتعامل مع مصادر المعلومات الروسية بجدية أكبر، بعد أن أكدت الولايات المتحدة تقارير عن أضرار في أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
زعم جاوم روريس، مؤسس شركة "ميديا برو" للإنتاج، بأن العرض السعودي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ارتفع إلى 500 مليون يورو.
أفادت وكالة "الأناضول" بأن الطيران الإسرائيلي ألقى اليوم الأربعاء منشورات فوق أراض سورية، يحذر فيها من وجود عناصر "حزب الله" اللبنانية داخل البلاد، والتسهيلات التي تقدمها دمشق لهم
رد وزير خارجية الهند على تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل الأخيرة التي دعا فيها الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء ضد الهند "لأنها تكرر النفط من روسيا لبيعه في أوروبا".
أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهودا من أجل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل قبل نهاية العام الجاري.
نشرت صحيفة "القبس" الكويتية، حديثا، نسخة من عددها الذي يعود تاريخه إلى نحو 40 عاما يتضمن تقريرا بعنوان "الحكومة المصرية تقترح على العاملين بالخارج الإسهام في سداد ديون الدولة".
علق المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على فوز فريقه الكاسح ضد ريال مدريد، الأربعاء، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن الاعتداء على جان بابتيست ترونييه، أحد أقارب زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دليل على "جو من العنف لا يمكن إنكاره" يسود البلاد.
أثار تقرير فرنسي يسخر من جولة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأخيرة في أوروبا، جدلا وغضبا في صفوف الفرنسيين والأوكرانيين، وسط انقسام الآراء حول القصة المضحكة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد يتحدث عن السعودية، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية تمهيدا للقمة الجمعة.
وجدت دراسة أن كونك سمينا في سن المراهقة أو في العشرينات من العمر يزيد من خطر الوفاة بسرطان البروستات بنسبة الثلث تقريبا.
وقعت موسكو وطهران اليوم اتفاقية لتشييد سكة حديد بطول 162 كيلومترا بين ميناء آستارا ومدينة رشت في إيران، وتعد الخطوة استكمالا لمشروع النقل الاستراتيجي "شمال – جنوب".
تحدث النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري عن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعلاقته بقتل المتظاهرين عام 2011.
نشرت صفحة منسوبة للقوات المسلحة السودانية مقطع فيديو، ظهر فيه قائد القوات السودانية عبد الفتاح البرهان، وسط جنوده في الميدان.
أفاد مكتب رئيس جنوب السودان أن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) وافق على وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية.
أعلن نادي ليفربول، خامس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء عن رحيل أربعة لاعبين عن صفوفه في نهاية الموسم الحالي بنهاية مدة عقودهم.
نقلت صحيفة "زمان" عن تقارير أن حزب الشعب الجمهوري التركي ليس متفائلا حول دعم مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان لمرشح تحالف الأمة للرئاسة كمال كيليتشدارأوغلو بجولة الانتخابات الثانية.
أكد المستشار السابق للبنتاغون العقيد دوغلاس ماكغريغور أن الانفجارات القوية في كييف عقب الضربة الصاروخية الروسية تشير إلى تدمير أهداف مهمة جدا هناك ومواقع حساسة وغاية في الأهمية.
شبه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأبطال روايات الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي.
رجحت مصادر إسرائيلية أن يتسلل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير سرا في ساعات الليل إلى المسجد الأقصى وذلك قبيل انطلاق مسيرة الأعلام الخميس.
انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، "مجلة شارلي إيبدو" الفرنسية لنشرها صورة مسيئة للرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان عقب انتخابات 14 مايو الجاري.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في 16 مايو، عن استهداف منظومة الدفاع الجوي باتريوت الأمريكية، في كييف بصاروخ روسي فرط صوتي من طراز "كينجال".
اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، جناح مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا، كأفضل لاعب في مباراة "السيتي" وريال مدريد، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية توقيع اتفاقية تصنيع بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي وشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وشركة ميزوها اليابانية "Mizuha".
أعلن رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية يفغيني بريغوجين، مقتل مرتزق أمريكي يعمل إلى جانب قوات كييف في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في دونيتسك.
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول تدمير صاروخ "كينجال" (الخنجر) الروسي منظومة باتريوت أمريكية ثمنها نصف مليار دولار في كييف.
مع أن "الذكاء الاصطناعي" لا يزال حديثا إلا أنه بدأ يثير الجدل، حيث أنتج فكرته عن الشكل المثالي للرجل والمرأة، بناء على بيانات وسائل التواصل الاجتماعي والنتائج على شبكة الإنترنت.
قال المحلل العسكري يوان جيريمي بوب في مقال لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إن تسليم أوكرانيا منظومات الدرع الصاروخي "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لن يكون له أي معنى أو فائدة.
تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البري على الحدود المصرية – السودانية، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقود المصرية بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة، التي تواصل التأكيد على أنها لا تنوي تزويد كييف بصواريخ مداها 300 كيلومتر، قررت تحويل المهمة لباريس ولندن.
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الكلمات الترحيبية بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تظهر مدى الاشتياق لسوريا "كعودة الحبيب لحبيبته".
الشيخوخة هي مجرى الحياة الطبيعي ولا حرج في ظهور علاماتها على وجهك، لكن كثيرين يلجؤون إلى منتجات مكلفة غالبا لوقف ظهور التجاعيد.
ارتكبت الولايات المتحدة خطأ إستراتيجيا حين سلّمت أوكرانيا منظوماتها "باتريوت" الحديثة للدفاع الجوي.
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك في القمة العربية بمدينة جدة السعودية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الذي يصادف يوم 17 مايو ، كشفت الدكتورة إيرينا بوليايفا أخصائية أمراض القلب عواقب غير متوقعة لهذا المرض.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع بأن الولايات المتحدة حذرت رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من التعاون الوثيق للغاية مع روسيا والصين.
أكد الخبير الإيراني في شؤون غرب آسيا حسين رويوران، أنه لا توجد مشاكل جدية بين إيران ومصر، وأنه يمكن القول إن هناك احتمالية لتقارب وجهات النظر بين البلدين.
صرح الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش بأن مجموعة من الدول بقيادة بولندا تدعو سرا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإنهاء الصراع في البلاد حتى على حساب استقالته.
دعا مرشح انتخابات الرئاسة التركية في جولة الإعادة كمال كيليتشدار أوغلو للتصويت لصالحه لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا، ووصف أردوغان بأنه "زعيم زائف، وتابع لروسيا".
علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على قضية اللاعب المصري مصطفى محمد الذي رفض المشاركة بالمباراة الأخيرة لفريقه الفرنسي نانت، حول عدم مشاركته بحملة دعم المثليين.
أعلنت ماريا دولوريس أفيرو، والدة كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بعد اتهاما باستخدام السحر والشعوذة للتفرقة بين نجلها وشريكته جورجينا.
علقت وزارة الخارجية الروسية على تصريحات السلطات الفنلندية المناهضة لتجميد روسيا لحسابات البعثات الدبلوماسية الفنلندية لدى موسكو.
في مثل هذا اليوم قبل 58 عاما انتهت مغامرة الجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين بإعدامه في دمشق. إسرائيل بطبيعة الحال تراها أسطورة، فيما يقلل من شأنها مسؤولون سوريون من تلك الحقبة.
أصبح جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، أول لاعب جزائري وثاني عربي يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.
أكمل مقاتلو قوات "فاغنر" العسكرية، قيامهم بعملية تطهير الأحياء الغربية من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" في المدينة.
سواء كان ذلك أثناء تحضير مفاجأة لشريكك، أو تنظيم مقابلة عمل سرية، غالبا ما ترغب في الحفاظ على خصوصية رسائل معينة عبر تطبيق "واتس آب".
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النقاب عن شعار بطولة كأس العالم 2026، والتي من المقرر إقامتها في كندا وأمريكا والمكسيك.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجار في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا، وبإعلان حالة التأهب لغارة جوية في ضواحي المدينة.
تعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، بأن واشنطن ستحاسب منفذي الهجوم على الموكب الأمريكي في نيجيريا الذي كان يقوم بمهمة في إطار جهود استجابة للفيضانات.
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اعتقاده بأن الرئيس الفرنسي ماكرون ربما يتفهم عجزه بنفسه، ويشعر بالتبعية للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا.
أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن التوافق خلال الاجتماع الوزاري التحضيري كان السمة الأبرز لجميع القرارات التي رُفعت إلى قمة جدّة المقررة يوم الجمعة المقبل.
أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن الوحدات العسكرية تقدمت 260 مترا مربعا في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تقدمت وفرضت سيطرتها على 180 ألف متر مربع.
أفادت قناة تليغرام Fighterbomber الأسبوع الجاري بأن مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس أسقطت قاذفة "سو-24" الأوكرانية السوفيتية الصنع.
جرد مانشستر سيتي ضيفه ريال مدريد من لقب دوري أبطال أوروبا، باكتساحه برباعية دون رد في إياب الدور نصف النهائي، يوم الأربعاء، بعد تعادل الفريقين ذهابا في مدريد 1-1.
أكد مسؤول عسكري أميركي اليوم الأربعاء، أن أحد أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" التي تم تزويد أوكرانيا بها، تعرض لأضرار لكنه لا يزال يعمل.
قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن الأوروبيين لا يريدون أن يروا أوكرانيا في حلف الناتو، بل يفضلون تسليحها وإجبارها على الدفاع عن نفسها.
أفادت قيادة الدفاع الجوي الفضائي المشتركة لأمريكا الشمالية (NORAD)، برصدها وتعقبها لطائرة روسية عسكرية تحلق في منطقة الاعتراض الجوي لولاية ألاسكا أمس الثلاثاء.
تحت العنوان أعلاه، كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي"، حول الخطر الذي يحمله وصول كيليتشدار أوغلو إلى كرسي الرئاسة في تركيا.
تحدث أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة بني سويف عبدالله أبوخضرة، عن خطط مصر لإعادة إحياء مد خط سكك حديدية جديد يربط بين العريش وطابا وشرق بورسعيد، لتسهيل عمليات نقل البضائع.
كشف الأمير هاري وزوجته ميغان، اليوم الأربعاء، أنه تعرض لمطاردة خطيرة لأكثر من ساعتين من طرف 6 مركبات أثناء تتبع المصورين لهما، بعد حدث خيري في نيويورك.
سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى من البلاد خلال الليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري، تصريحه عن سد النهضة الإثيوبي، حيث قال إن "مصر لن تلجأ مرة أخرى إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بخصوص ملف السد الإثيوبي".
استوردت الهند بالربع الأول من 2023 بضائع من روسيا بقيمة 15.5 مليار دولار، وبذلك للمرة الأولى احتلت روسيا المرتبة الثانية في قائمة كبار المصدرين إلى الهند.
عقد وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة القضاية المطروحة على جدول أعمال القمة العربية.
علق المركز الإعلامي بمجلس الوزراء في مصر، على انتشار أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق.
قال الصحفي تايلر روغواي، إنه يتعين على واشنطن الاستعداد لهجمات جديدة وأكثر خطورة ضد منظومات "باتريوت" في أوكرانيا، لأنها تحولت لمغناطيس يجذب الصواريخ الروسية.
تعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للانتقاد، لقطعها إحاطة إعلامية فجأة وتركها المنصة بعد سؤال عن التحقيق حول "علاقات" دونالد ترامب مع روسيا خلال انتخابات عام 2016.
تمكنت الأسلحة الروسية وعلى رأسها صاروخ "كينجال" فرط الصوتي، من إصابة منظومة باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ في كييف، وسبق ذلك ضربة قوية لصواريخ "ستورم شادو" الأوكرانية.
أشعلت امرأة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بردة فعلها عقب تسلمها "وسام الشجاعة" من الرئيس الأمريكي جو بايدن نيابة عن ابنها الشرطي الذي قتل أثناء القيام بعمله.
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عقب اجتماعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، "لدينا القرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء".
أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن مسؤول كبير سابق في الجيش الألماني أن روسيا ستواصل الضربات في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، لتحديد وتدمير أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
صرح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف بأن تدمير الصاروخ الروسي فرط الصوتي "كينجال" لبطارية صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات الأمريكية يهدد بترك كييف بلا أنظمة دفاع جوي.
أفادت وسائل الإعلام المصرية بوصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى إلى جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية.
قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن العالم بصدد إعادة تشكيل للقوى العالمية، ما يدعو المجتمع العربي لضرورة المشاركة في صياغة العلاقات المتبادلة بما يحافظ على سيادة الدول.
يتسلح الجيش الأوكراني بمجموعة من الأسلحة الغربية، والتي يستخدمها في معاركه ضد الجيش الروسي، على أمل في أن تحدث فارقا على أرض المعركة.
تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالكشف عن جميع الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي إذا أعيد انتخابه، بينما يستعد منافسه الأبرز رون ديسانتيس لإعلان ترشحه.
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي دون الكشف عن هويته، أن منظومة "باتريوت" الصاروخية في أوكرانيا تعرضت لأضرار "بالحد الأدنى" بعد الهجوم الروسي بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.
قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن الخروج من البيت الأبيض ساعد في إنقاذ وتعزيز زواجه من ميشيل أوباما.
تجتمع اليوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في 2023، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي وتم تثبيت سعر الفائدة.
يستخدم الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة معدات حربية مدولبة مختلفة.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا