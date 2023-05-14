محطة الحرب الإلكترونية الطائرة.. الدفاع الروسية تكشف عن مهام أساسية تؤديها مسيرة "أورلان-10"

أثناء دورياتها القتالية تنفذ أطقم طائرات مسيرة بدون طيار "أورلان-10" تحليقا بعيدا عن خط المواجهة وفي أعماق دفاع العدو، وذلك في ظروف تشويش الحرب الإلكترونية من العدو.

وتكمن مهمة أساسية لمثل هذه المسيرات في الاستطلاع والبحث عن الأهداف وتصحيح نيران خلال استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة وكذلك تسجيل الفيديو لأضرار النيران التي لحقت بمنشآت عسكرية وقوى ومعدات تابعة للعدو.

وأثناء أداء مهامها القتالية تنفذ أطقم مسيرات "أورلان" البحث والكشف عن مواقع القيادة والتشكيلات والمعاقل ونقاط إطلاق النار وحوامل المدفعية ذاتية الدفع والمعدات المدرعة والسيارات والمعدات العسكرية و مستودعات الذخيرة التابعة للقوات الأوكرانية. وبعد اكتشاف هدف العدو يتم نقل إحداثياتها إلى مركز القيادة وتفتح نيران المدفعية عليها.

وتجهز هذه الطائرات ببصريات حديثة، وأجهزة تصوير حرارية وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء ويمكنها إجراء الاستطلاع ليلا ونهارا في أي طقس، اعتمادا على الحمولة الصافية الموضوعة على متنها واكتشاف وسائل اتصالات العدو والتشويش عليها كمحطة الحرب الإلكترونية الطائرة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية