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لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي مسؤول الوحدة الصاروخية في "الجهاد الإسلامي"

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نشر الجيش الإسرائيلي فيديو للحظة استهداف نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي.

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لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي منزل القيادي في
لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي منزل القيادي في "سرايا القدس"

وفي وقت سابق، أعلنت الحركة عن مقتل القيادي في سرايا القدس، (الجناح المسلح للحركة) أحمد أبو دقة نائب قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، بعد استهداف منزله في خان يونس جنوبي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على القطاع إلى 30 قتيلا، مع دخوله اليوم الرابع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "من بين الشهداء 6 أطفال و3 نساء، فيما أصيب 93 مواطنا منهم 32 طفلا و17 سيدة".

ويأتي ذلك في ظل تجدد القصف الإسرائيلي على عدة أهداف في مدن القطاع.

المصدر: RT

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