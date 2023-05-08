سفراء روسيا وأرمينيا وبيلاروس يضعون الزهور على النصب التذكاري السوفيتي في برلين

بمناسبة عيد النصر على النازية وضعت وفود من روسيا وبيلاروس وأرمينيا الزهور أمام النصب التذكاري السوفيتي في العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين .

وشارك في مراسم تكريم الجنود السوفييت، الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية، سفراء من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا.

ويعد النصب التذكاري الذي يضم مقبرة عسكرية ونصبا تذكاريا للجيش السوفيتي في حديقة شونهولزر هايد أحد أكبر المجمعات لتخليد ذكرى الجيش الأحمر في العاصمة الألمانية الذي تم بناؤه في أعوام 1947-1949. ودفن داخل هذا المجمع، أكثر من 13 ألف جندي وضابط سوفيتي قتلوا خلال معارك برلين في عام 1945.

المصدر: رابتلي