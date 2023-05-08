شاهد.. أردوغان يغني أمام أكثر من 1.7 مليون من أنصاره في تجمع انتخابي بإسطنبول
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رصدت الكاميرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يغني أغنية تركية شعبية أمام أنصاره في تجمع انتخابي كبير دعما له شارك فيه قرابة 1.7 مليون شخص.
وتجمع مؤيدو أردوغان في ساحة مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، ضمن حفل افتتاح المرحلة الأولى من "حديقة الشعب" في مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، للاستماع إلى كلمة الرئيس التركي رجب طب أردوغان، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع عقدها في الـ 14 من مايو الجاري.
المصدر: رابتلي