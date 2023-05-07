تركيا تهدي المكسيك جروا تكريما لذكرى كلب نفق أثناء مشاركته في عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال

أهدت تركيا المكسيك جروا من فصيلة "الراعي الألماني" تكريما لذكرى كلب الإنقاذ المكسيكي "بروتيو" الذي نفق خلال مشاركته في عمليات البحث عن ضحايا الزلازل التي ضربت تركيا فبراير الماضي

وتعرض اللقطات المصورة موظفين من وزارة الدفاع المكسيكية وهم يستقبلون الجرو.

وضربت زلزال قوي كلا من تركيا وسوريا في 6 فبرايرالماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50,000 شخص وتشريد مئات الآلاف في كلا البلدين.

المصدر: رابتلي