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بالفيديو.. مشاهد مذهلة لخسوف القمر من طهران

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نشرت وكالة "رابتلي" شريط فيديو من طهران لخسوف شبه ظلي للقمر الذي شهده العديد من بلدان العالم مساء الجمعة 5 مايو.

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"خسوف كاذب" يزين سماء الأرض في الخامس من مايو

المصدر: رابتلي

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