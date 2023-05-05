بالفيديو.. مشاهد مذهلة لخسوف القمر من طهران

تاريخ النشر:05.05.2023 | 22:15 GMT |
آخر تحديث:05.05.2023 | 22:15 GMT | فيديوهات
نشرت وكالة "رابتلي" شريط فيديو من طهران لخسوف شبه ظلي للقمر الذي شهده العديد من بلدان العالم مساء الجمعة 5 مايو.
المصدر: رابتلي
أعلنت سلطات الجمارك المصرية أنها تمكنت من ضبط راكبين مصريين حاولا تهريب عدد من السبائك الذهبية بقصد عدم سداد الضرائب الجمركية.
حصلت RT على مذكرة استدعاء الجيش المصري لجنود الاحتياط "نظرا لما تمر به البلاد على الحدود الجنوبية"، حسب مصادر مطلعة.
تحدث الخبير الاقتصادي المصري والباحث بالعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، عن كارثة كبرى تنتظر الدول الأوروبية بعد موجة الإفلاس التي تعرضت لها بنوك أمريكية.
توقع المحلل الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية تسفي باريل، في تقرير له بصحيفة "هاأرتس" أن تواجه مصر أزمة كبرى في أسعار اللحوم خاصة لحوم الأغنام بسبب الوضع الحالي في السودان.
كشفت فيكتوريا بيكهام أنها دأبت على مدى سنوات على العناية بحاجبيها وتشذيبهما، لدرجة أن زوجها ديفيد بيكهام لم ير حاجبيها الحقيقيين على الإطلاق، على مدى 24 عاما من زواجهما.
هوت أسهم 130 مصرفا إقليميا (على مستوى الولايات) في الولايات المتحدة، أمس الخميس، بأكثر من 5% بحسب ما أظهره موقع يتابع القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
كشف المحامي المصري أحمد حمد أنه تولى الدفاع عن وفاء قاتلة ابنها بمحافظة الشرقية، بعد طلب من شقيقها وعمها بالدفاع عنها في القضية المعروفة إعلاميا بـ قاتلة ابنها بالشرقية.
نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية جوانب من سيرة إيزابيل بيدرو، أشهر جاسوسة إسرائيلية زرعها الموساد بمصر في ستينات القرن الماضي.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه أحيط علما بإعلان بريغوجين تركه لمواقعه في أرتيوموفسك (باخموت)، 10 مايو، لصالح انتشار القوات المسلحة الروسية.
تحاول العديد من دول العالم تحقيق النمو الاقتصادي وتحويل مسار الانكماش إلى النمو، وفي بعض الأحيان يتم تمويل الأنشطة الاقتصادية عن طريق الاستدانة والاقتراض.
اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع عدد من قادة الجيش على رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي والفريق أسامة عسكر، رئيس الأركان في القيادة الاستراتيجية "الأوكتاغون".
أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية وفاة إيزابيل بيدرو، أشهر جاسوسة إسرائيلية زرعها الموساد بمصر في ستينات القرن الماضي عن عمر ناهز 89 عاما.
كشف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج عن موقف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تواجده في روسيا.
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع عدد من قادة الجيش في مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاغون"، فيما يتساءل البعض عن أهمية هذا المقر، وسبب تسميته.
كشف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن المستفيدين من مواصلة الصراع في أوكرانيا.
كشف خبير المياه المصري عباس شراقي عن تطورات خطيرة في سد الروصيرص بالسودان، بعد قيام إثيوبيا بغلق بعض بوابات التصريف الخاصة بسد النهضة.
أكد الضابط الألماني المتقاعد، رالف ثييل، في حديث لقناة "إن تي في" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يخشى أن يفقد ثقة الدول الغربية بعد اعتداء الكرملين.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
تحدث الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، حول قرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة وتأثير القرار على مصر والدول النامية.
هاجم علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الإعلامي مصطفى بكري بعد قول الأخير بذكرى ميلاد الرئيس الراحل إنه "يعاني من شيزوفرينيا".
ألقت القوات الأمنية المصرية القبض على البلوغر الرياضي الروسي المشهور أليكسي سموليانينوف، بسبب مخالفته قواعد الإقامة وإخضاعه للتحقيق.
على الرغم من خدماتها الجليلة على مر التاريخ، إلا أن البشر قابلوا الحمير بنكران للجميل وصار للمعاصرين منهم، مثلا للغباء ووصفة سيئة تثير غضب من يشبهه بها.
قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، إن إيران ستشهد في المستقبل القريب، إزاحة الستار عن حاملة طائرات "ليس لها طراز مماثل في العالم".
قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إن المختبر الوطني للصحة العامة في السودان يتم فيه فحص العينات المرتبطة بالأمراض المعدية، ولكنه ليس مختبرا بيولوجيا.
قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، إن النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيطول على الأرجح، لأن كلا منهما يعتقد أنه قادر على الانتصار عسكريا.
يعد سرطان الأمعاء، المعروف أيضا باسم سرطان القولون والمستقيم، خطيرا جدا حال عدم اكتشاف الأعراض الأولية مبكرا.
أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاقه العملية العسكرية في أوكرانيا، أحبط 20 عاما من محاولات واشنطن المستترة لإضعاف روسيا داخليا.
وجهت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي ومسؤول السياسة الخارجية والأمن فيه جوزيف بوريل بعد إشادته بخطة كييف للسلام واستخفافه بمبادرة بكين.
كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن "محادثات سرية" تجريها الحكومة الإسرائيلية، لبحث إمكانية استخراج الغاز من حقل "غزة مارين"، في "محاولة لإنعاش السلطة الفلسطينية اقتصاديا".
حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، من ارتفاع أسعار الحبوب والغذاء في العالم، إن لم تؤخذ مطالب روسيا بالاعتبار في اتفاق الحبوب، وشدد على أهمية تلبية مطالب روسيا المشروعة.
أكدت مصادر لـRT أن القوات المسلحة المصرية تنفذ عمليات استدعاء كبرى للجنود الذين قضوا خدمتهم العسكرية خلال السنوات الماضية داخل الجيش المصري.
اعترفت قيادة القوات الجوية الأوكرانية بأن الجيش الأوكراني أسقط طائرة أوكرانية مسيرة من طراز "بيرقدار" في سماء كييف.
وصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد، إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.
شهد مترو أنفاق مدينة نيويورك الأمريكية، حادثة مرعبة بين راكبين، حيث تسبب الأول في وفاة مشرد، بعد أن خنقه لمدة استمرت حوالي 15 دقيقة.
رجح قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية الروسية، إيغور كيريلوف، ارتباط النفوق الجماعي للدواجن عام 2021 بمحمية مقاطعة خيرسون، بتجارب المختبرات الأمريكية في أوكرانيا.
أثار مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور وشم جديد على ساقه اليسرى.
وصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أوكرانيا بأن جزءا منها "أرض هنغارية" قديمة ودعا إلى إحلال السلام فيها.
أصدر الادعاء السويدي مذكرة باعتقال السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، زعيم حزب "هارد لاين"، بعد إحراقه المصحف أمام السفارة التركية في يناير الماضي.
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات الشخصيات الأرمينية الهامة، وبينها طائرة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
قال الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، إنه أدرك عام 2011 أن حتمية المواجهة واسعة النطاق بين روسيا وأوكرانيا، هي "مسألة وقت".
يتوجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان إلى السعودية نهاية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع القادة السعوديين فضلا عن مسؤولين هنود وإماراتيين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على نحو 630 جنديا أوكرانيا على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي، كما أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في سماء خيرسون.
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، استعداد قوات "أحمد" الخاصة لشغل مواقع قوات "فاغنر" بمدينة أرتيوموفسك "باخموت"، وذلك بعد طلب قائد "فاغنر" انسحابها من هناك في 10 مايو.
لم يخطئ رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرتشل حينما أطلق على بولندا لقب "ضبع أوروبا".
قال جون فينابل، وهو طيار حربي أمريكي سابق، إن مقاتلات "إف-16" الأمريكية لا يمكنها تخطي منظومات الدفاع الجوي الروسية، لذا فهي غير مناسبة للاستخدام في أوكرانيا.
أكد إيدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي رغبته في التعاقد مع كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد من أجل تدريب منتخب البرازيل في الفترة القادمة.
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، بتعليقه على اعتداء المسيّرات على الكرملين، أن هذا الاستفزاز لن يغير مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
عثرت القوات الروسية في الأراضي المحررة في منجم بالقرب من أرتيوموفسك على ترسانة لمختلف أنواع الأسلحة تعود للتشكيلات العسكرية الأوكرانية.
كشفت القوات المسلحة المصرية عن جهودها في تجنيد عدد كبير من أبناء المحافظات الحدودية والمناطق النائية في مصر، حيث تعمل على إطلاق العديد من اللجان التجنيدية.
تداولت وسائل الإعلام المصرية حوارا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأحد العاملين الذي طلب منه الكثير من الأشياء التي يعاني بسببها.
دعا وزير الخارجية الصيني تشين غانغ دول "منظمة شنغهاي للتعاون" إلى الوقوف معا ضد الثورات الملونة.
مع سقوط مانشستر يونايتد أمام مضيفه برايتون 0-1 أمس الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي، انتعشت حظوظ ليفربول في التأهل لدوري الأبطال على حساب غريمه المحلي.
كسر نابولي قبضة يوفنتوس "السيدة العجوز" على اللقب والتي استمرت لـ9 سنوات متتالية، بعد تتويجه بطلا للدوري الإيطالي من جديد.
كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول أفق تقاسم أوكرانيا، والخطوة التي يمكن أن تجلب السلام للمنطقة.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا "منفتحة على آفاق التسوية السلمية، إلا أن لصبرها حدود".
كتب فيكتور جدانوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن السيناريو المحتمل للتخلص من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
رد مستشار وزير التموين المصري الأسبق نادر نور الدين، على تقرير المحلل الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية تسفي باريل، بأن مصر ستواجه أزمة كبرى بأسعار اللحوم بسبب الوضع في السودان.
استبعد رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان، احتمال حدوث وضع يمكن خلاله إلحاق الهزيمة بالجيش الروسي، وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك لن يحدث إلا في الخيال.
قال مصدر مقرب من قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس، إن "البرغوث" تلقى عرضا رسميا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل.
اكتسبت حقن البوتوكس والفيلر شعبية واسعة في السنوات الأخيرة، إلا أنها ليست دائما ناجعة في إصلاح المشكلات التي يسعى الأفراد إلى تحقيقها من خلال هذا الإجراء.
أعلن مسؤول إيراني أن ربط إيران وسوريا بشبكة الكهرباء "غير متوفر حاليا"، لكنه أكد أنه "نظرا لأن سوريا قيد التطور، فإنها تشكل وجهة جيدة للقطاع الخاص في صناعة الكهرباء الإيرانية.
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"النهب" على خلفية صفقة البيع المقترحة لأهم أصول كراكاس في الخارج، وهي شركة "سيتغو" لتكرير النفط.
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، تحييد 13 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" شمال العراق وسوريا خلال 3 أيام، لافتا إلى "تمزيق الممر الإرهابي المراد تشكيله شمال سوريا".
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن روسيا ستحلق بأوكرانيا شر هزيمة حتى نهاية هذا الصيف، أو مطلع الخريف القادم.
خرجت الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك، بتصريحات صادمة ضد نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي بعد انفصالها عنه.
تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية في مصر من ضبط هبة سيد إبراهيم وشهرتها "أم زياد وهبة"، المقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية بناء على إذن من النيابة العامة.
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن كوفيد لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية.
وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوات بعض الدول لحرمان روسيا من الرئاسة في مجلس الأمن الدولي وتسليمها إلى طرف آخر، بالسخيفة المثيرة للسخرية
كتبت تاتيانا أنطونوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عواقب الهجوم الأوكراني على الكرملين.
وصفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الهجوم بالمسيرات الذي تعرض له الكرملين فجر الأربعاء بأنه "غريب" و"لا يزال بحاجة إلى تفسير".
قال العقيد سيرغي زيبنسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "غرب" بالجيش الروسي، إن الطيران الحربي الروسي قصف نقطة انتشار مدربين أجانب في مقاطعة تشيرنيغيف بأوكرانيا.
أعلن سفير أوكرانيا في إسرائيل يفجن كورنيشوك، أن نظام الإنذار الإسرائيلي الذي يحذر من الصواريخ، سيتم اختباره حاليا في كييف ويمكن أن يبدأ العمل به في غضون شهرين.
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيختفي قريبا، بعد هجوم المسيرات الأوكرانية على الكرملين.
التقى وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في ولاية غوا الهندية لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي، في اجتماع من شأنه التمهيد للقمة المقبلة التي تستضيفها الهند في يوليو المقبل.
ادعى فريق من العلماء أن أسلوب تنفس بسيطاً يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.
صمّم المهندسون الروس قناصة "روبوسنايبر" المتحكم فيها عن بعد. أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن مصدر مطلع.
ذكرت القوات المسلحة السودانية أن الموقف العملياتي بجميع أنحاء السودان، وكل المدن والمناطق العسكرية مستقر وهادئ عدا أجزاء من منطقة العاصمة ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.
أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع السلطات السورية.
كشفت تقارير فرنسية كواليس غرف ملابس باريس سان جيرمان، عقب قرار النادي الفرنسي معاقبة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإيقاف بسبب سفره للسعودية.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى إن مصر تعرضت في الآونة الأخيرة لتهديدات أمنية وإرهابية كبيرة، راحت ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء الشعب المصري.
أكد مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتيه، صحة الأنباء التي تم تداولها طوال الأيام الأخيرة بإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن العلاقات الروسية الأمريكية على شفا الانزلاق إلى هاوية المواجهة المسلحة، وأن موسكو تحافظ على هذه العلاقات لمنع سقوطها في الهاوية.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول لعب الأمريكيين بفزاعة "التخلف عن السداد".
رصدت RT قيام وزارة الإنتاج الحربي المصرية بغلق أحد أبرز منافذها لبيع المنتجات المدنية في منطقة وسط البلد بالقاهرة، حيث عرض المكان للإيجار.
اعتذر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قيامه برحلة إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على تصريح من إدارة فريقه باريس سان جيرمان، مما أدى إلى إيقافه من قبل النادي الفرنسي.
قال العسكري يوري سيروتيوك، وهو من مرتبات الفوج الخامس المستقل بالجيش الأوكراني، في تصريح تلفزيوني اليوم، إن مدينة أرتيوموفسك تشهد أشد المعارك منذ بداية العام.
أفادت شبكة "سي أن أن" نقلا عن مصادر مطلعة بأن منظومات "هيمارس" الصاروخية الأمريكية تفقد فعاليتها في أوكرانيا بسبب أنظمة التشويش الإلكترونية الروسية.
قال نقيب الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن أبو صدام إن قرار الحكومة برفع أسعار السولار سيساهم في ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج الزراعي وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
تحدث ألكسندر كورتشاغين النائب الأول لمدير شركة "آتوم ستروي إكسبورت" لإدارة مشاريع بناء المحطات النووية، عن تفاصيل بناء أول محطة نووية في تاريخ مصر.
وجد القاضي المحافظ في المحكمة العليا الأمريكية كلارنس توماس، نفسه وسط جدل جديد بعد أن كشف موقع "برو بابليكا" أن مليارديرا محافظا غطى تكاليف التعليم الخاص لأحد أفراد أسرته.
اعتبر مسؤول في إدارة مقاطعة زابوروجيه أن سلطات كييف تتعمد إغراق الضفة اليسرى من المقاطعة بهدف خلق ظروف مواتية لعبور قواتها نهر دنيبر واستيلائها على محطة زابوروجيه للطاقة الذرية.
أكد نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، تسجيل حالات تجارة بأسلحة قدمتها بريطانيا لأوكرانيا، قبل أن تصل إلى الجبهة.
دوّت صافرات الإنذار في مدينة كييف وضواحيها ومعظم المقاطعات والمدن الأوكرانية، للتحذير من ضربات صاروخية روسية.
نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك تغريدة عبر صفحته على "تويتر" في ذكرى ميلاد والده، المصادف في 4 مايو، وسط تفاعل وجدل بين الناشطين.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعمل أطقم منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز Strela-10 في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
شن الجمهور هجوما حادا على الفنان المصري رامي صبري بعد رسالة الدعم التي وجهها للفنانة أصالة على حسابه بموقع تويتر.
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث اليوم الجمعة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي سير التحضير لاحتفالات عيد النصر في الـ9 من مايو الجاري.
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان يوم الجمعة بيانا كشفت من خلاله عن توجه وفد يمثل الجيش إلى المملكة العربية السعودية.
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