لقطات مروعة لطلاب يفرون من إطلاق النار في الخرطوم

توثق لقطات سجلها أحد الطلاب النيجيريين في جامعة الخرطوم فرارهم من إطلاق النار إلى أحد المباني في العاصمة السودانية مع استمرار معركة عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقفز عدد القتلى المدنيين اليوم السبت إلى 411 قتيلا بحسب نقابة أطباء السودان التي تراقب عدد القتلى والجرحى. وأضافت المجموعة أن القتال أسفر عن إصابة 2023 مدنيا آخرين حتى الآن وإن كان من المتوقع أن يكون العدد الحقيقي للخسائر البشرية أعلى من ذلك بكثير.

المصدر: AP