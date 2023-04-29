شاهد.. جدة تقود سيارة يدوية الصنع لإطلاع مسؤول روسي على القرى المحترقة

اشتهرت جدة في مواقع التواصل الاجتماعي الروسية بعد أن قادت سيارة يدوية الصنع وأطلعت القائم بأعمال رئيس منطقة أومسك الروسية الذي كان بجوارها على عواقب حريق كبير التهم قريتها.

ونشر القائم بأعمال رئيس منطقة أومسك الروسية فيتالي خوتسينكو مقطع فيديو في صفحته الرسمية على تلغرام يوثق جدة متقاعدة تقوده إلى منزلها وسط قرية محترقة جراء اشتعال الغابات.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن الجدة ناديجدا أرخيبوفنا البالغة من العمر 80 عاما عرضت على الحاكم بنفسها أن يرافقها "في سيارتها الليموزين" ليرى عواقب الحريق. كما قالت للصحفيين إنها تمكنت من إنقاذ منزلها من ألسنة النيران.

وكان نجل ناديجدا صنع لها سيارة خاصة على أساس سيارة "نيفا" لتتمكن من الذهاب إلى قرية مجاورة للقاء أقربائها.

المصدر: وكالات