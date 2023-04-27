خفر السواحل الصيني يعترض سفينة فلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

منعت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني سفينة دورية فلبينية من الوصول نحو المياه الضحلة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وحذر خفر السواحل الصيني مرارا وتكرارا سفينتي الدورية الفلبينيتين من اقتراب من المياه الضحلة المتنازع عليها، طالبا عبر الراديو بمغادرة المنطقة فورًا.

وأجرى أفراد حرس السواحل الفلبينيون اتصالا لاسلكيا لتأكيد حقوق السيادة في المنطقة وحذروا خفر السواحل الصيني من الابتعاد عن طريقهم لتجنب الاصطدام.

وبعد تبادل لاسلكي متكرر حذرت سفينة حرس السواحل الصينية من إجراءات مضادة غير محددة.

وعندما تحركت سفينة الدورية الفلبينية (بي آر بي مالاباسكوا) باتجاه المياه الضحلة المتنازع عليها قامت السفينة الصينية باعتراض السفينة الفلبينية واقتربت منها بشكل خطير، مما أجبر قبطان حرس السواحل الفلبيني على مغادرة المنطقة لتجنب الاصطدام.

المصدر: AP