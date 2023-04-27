شاهد ماذا يحوي منزل المدونة الروسية بلينوفسكايا المعتقلة بتهمة التهرب الضريبي!
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نشرت وزارة الشؤون الداخلية الروسية شريط فيديو من داخل منزل المدونة الروسية الشهيرة إيلينا بلينوفسكايا التي اعتقلت اليوم الخميس أثناء محاولتها عبور حدود روسيا.
وبلينوفسكايا يشتبه بها في عدم دفع ضرائب بمبلغ يزيد عن 918 مليون روبل (أكثر من 11 مليون دولار).
وأصبحت بلينوفسكايا رائدة في تنظيم سلسلة من التدريبات عبر الإنترنت تحت عنوات "ماراثون الرغبات" التي حظيت بشعبية كبيرة بين الروس.
المصدر: وكالات