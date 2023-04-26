أول لقطات من مكان تحطم مقاتلة ميغ-31 في مقاطعة مورمانسك الروسية

حصلت آرتي على لقطات من مكان تحطم مقاتلة ميغ-31 سقطت في بحيرة بالقرب من مدينة مونتشيغورسك في مقاطعة مورمانسك الروسية.

وقال أحد شهود العيان إن هيكل الطائرة اخترق الجليد ويقع الآن في قاع البحيرة. وأشار إلى أنه رأى المظلات البيضاء للطيارين الذين تمكنا من الخروج من المقاتلة لحظة تحطمها.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اشتعال النيران في محرك الطائرة ميغ-31 أثناء تنفيذها تحليق دوري.

المصدر: RT