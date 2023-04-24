طائرات إجلاء قادمة من السودان تهبط في مطار ماركا العسكري الأردني
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6n5
هبطت أربع طائرات عسكرية تقل مئات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان في مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين.
وأفاد مسؤولون بأنه تم إجلاء 343 مواطنا أردنيا على متن رحلات غادرت مطار بورتسودان الدولي في السودان مساء الأحد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي إن الطائرات تحمل كذلك عددا من الفلسطينيين والعراقيين والسوريين بالإضافة إلى مواطنين ألمانيين.
المصدر: وكالات