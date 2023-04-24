طائرات إجلاء قادمة من السودان تهبط في مطار ماركا العسكري الأردني

هبطت أربع طائرات عسكرية تقل مئات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان في مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين.

وأفاد مسؤولون بأنه تم إجلاء 343 مواطنا أردنيا على متن رحلات غادرت مطار بورتسودان الدولي في السودان مساء الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي إن الطائرات تحمل كذلك عددا من الفلسطينيين والعراقيين والسوريين بالإضافة إلى مواطنين ألمانيين.

المصدر: وكالات