شاهد.. مشيا على الحبل فوق نهر على ارتفاع 30 مترا نفذ رحلته وبدون أية وقاية

بحضور الآلاف من السكان وفي بث مباشر عبر لاعب السيرك الهنغاري لازلو سيميت نهر الدانوب وسط بودابست مشيا على حبل وبدون أية وقاية يوم السبت.

وقطع شيميت البالغ من العمر 63 عاما مسافة 280 مترا على ارتفاع 30 مترا فوق الماء. وكان السلك الفولاذي البالغ قطره 22 مم الذي يتحرك عليه شيميت مشدودا بين رافعات البناء على جانبي النهر. وتم تعليق حركة السفن على طول نهر الدانوب في العاصمة الهنغارية في هذا اليوم.

وعقدت هذه الفعالية بمناسبة يوم السيرك الدولي والذكرى الـ150 لبودابست وافتتاح أولمبياد المسرح الدولي في هنغاريا.

المصدر: وكالات