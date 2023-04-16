في إطار تبادل الأسرى.. بريغوجين يأمر بنقل أكثر من 100 جندي أسير إلى الجانب الأوكراني

نشر المكتب الصحفي لمجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة مقطع فيديو يظهر عملية نقل عدد كبير من الأسرى الأوكرانيين إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وظهر في مقطع الفيديو مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وهو يصدر أوامر بتقديم الخدمات الطبية للأسرى المصابين وتجهيزهم لنقلهم إلى المناطق المحددة.

وقد أعلن مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الأحد، عن تبادل عدد كبير من الأسرى بمناسبة عيد الفصح، وقال إن 130 جنديا عادوا إلى أوكرانيا.

المصدر: وكالات