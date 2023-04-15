فيديو للأسرى السعوديين والسودانيين الذين أفرج عنهم "أنصار الله"
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أطلق الحوثيون والتحالف العسكري بقيادة السعودية سراح عشرات الأسرى اليوم السبت في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل السجناء في إطار النزاع اليمني.
ونقلت طائرتان أقلعتا من مطار أبها في جنوب المملكة 237 أسيرا من الحوثيين إلى صنعاء، حسبما أفادت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان.
كما نقلت طائرة من صنعاء إلى الرياض 16 سعوديا و3 سودانيين، كانوا يقاتلون في صفوف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 2015.
وكان في الطائرة أيضا ابن عضو المجلس الرئاسي اليمني طارق صالح وشقيقه.
المصدر: أ ف ب