ماكرون يتفقد إعادة إعمار كاتدرائية "نوتر دام"

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت كاتدرائية "نوتر دام" يوم الجمعة وتفقد سير إعادة إعمارها، قبل يوم من الذكرى الرابعة للحريق الهائل الذي دمر أجزاء كبيرة بالكاتدرائية.

وتفقد ماكرون ترميم الأجزاء التي تضررت بشدة من الحريق الذي التهم الجزء العلوي من الكاتدرائية والانتهاء من البرج الجديد والذي سيبدأ تركيبه في نهاية الشهر الجاري.

وأعلن مسؤولون فرنسيون أن عملية إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام تسير على قدم وساق، مما يسمح بإعادة فتحها للزوار والمؤمنين قبل نهاية عام 2024، بعد أقل من ست سنوات على حريق دمر سقفها.

المصدر: وكالات