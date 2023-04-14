الولايات المتحدة تعرض صواريخ مضادة للدبابات خلال تدريبات قتالية في الفلبين

فجرت القوات الأمريكية والفلبينية اليوم الخميس سيارات بصواريخ مضادة للدبابات في استعراض لقوة النيران خلال التدريبات على الاستعداد القتالي في الفلبين.

وتجري الولايات المتحدة والفلبين أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ عقود المعروفة باسم "باليكاتان" الذي يعني بالفلبينية "جنبا إلى جنب".

يشارك في المناورات حوالي 17600 عسكري سيتدربون على مناورة بالذخيرة الحية وهجوم صاروخي يحاكي غرق سفينة والإنزال إلى شاطئ للسيطرة على جزيرة.

وأطلقت القوات الأمريكية والفلبينية في ميدان نيران المدفعية شمال الفلبين صواريخ جافيلين الموجهة باتجاه 3 سيارات لمحاكاة منطقة معركة في أسفل التل.

المصدر: AP