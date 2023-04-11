شاهد.. مجتجون يقطعون كلمة "رئيس العنف والنفاق"

قطع متظاهرون كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مستقبل الاتحاد الأوروبي التي ألقاها في مدينة لاهاي الهولندية اليوم الثلاثاء.

وشوهد المتظاهرون وهم يرفعون لافتة تصف ماكرون بـ "رئيس العنف والنفاق" ويهتفون:"أين الديمقراطية الفرنسية؟" و"لديك ملايين المتظاهرين في الشوارع!"، معارضين لإصلاحات المعاشات التقاعدية التي لا تحظى بشعبية في فرنسا.

وأبعد رجال الأمن الهولندي المعارضين من القاعة بعد فترة وجيزة من بدء احتجاجهم.

المصدر: AP + وكالات