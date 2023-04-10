بينهم وزراء إسرائيليون.. آلاف المستوطنين ينظمون مسيرة في الضفة الغربية

نظم آلاف الإسرائيليين، بينهم سبعة وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مسيرة إلى بؤرة إفياتار الاستيطانية في الضفة الغربية.

وشارك نحو 17 ألف مستوطن في المسيرة، تقدمهم سبعة وزراء إسرائيليين على أقل وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية، يتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

يأتي ذلك رغم أن الحكومات الإسرائيلية تصف هذه البؤرة الاستيطانية بأنها "غير قانونية"، وتمنع المستوطنون من التواجد فيها بشكل دائم.

المصدر: وكالات