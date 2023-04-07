بركان بيزيمياني يواصل لفظ الرماد للمرة الرابعة اليوم

أفادت مجموعة متابعة ومراقبة النشاطات البركانية في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، بحدوث قذف قوي للرماد اليوم الجمعة في بركان بيزيمياني في كامتشاتكا.

وذكرت المجموعة أن هذا هو القذف الرابع للحمم الدخانية من جانب البركان منذ بداية هذا اليوم.

ووفقا للمجموعة، تم منح البركان الرمز الأعلى فيما يتعلق بخطورة الحركة الجوية في المنطقة.

وقالت المجموعة في بيانها: "وقع انفجار بركاني قوي في 7 أبريل في الساعة 8.38 بتوقيت موسكو. ووصل ارتفاع عمود الرماد إلى 10-12 كيلومترا وهو يتحرك جنوب شرق البركان".

ويقع البركان المذكور في القسم المركزي من مجموعة البراكين كلوتشوفسكي، على بعد 40 كيلومترا من قرية كلوتشي و 350 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

المصدر: نوفوستي