بالفيديو.. مراسم رفع علم فنلندا أمام مقر حلف الناتو في بروكسل

تاريخ النشر:04.04.2023 | 16:43 GMT | فيديوهات
شهدت بروكسل اليوم الثلاثاء مراسم انضمام فنلندا الرسمي لحلف الناتو، وجرت عملية رفع العلم الفنلندي أمام مقر الحلف.
المصدر: أ.ب.
أدلت الموديل المصرية سلمى الشيمي باعترافات تفصيلية بعد القبض عليها، اليوم الاثنين، بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور.
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، بزيارة خاطفة إلى المملكة العربية السعودية استمرت عدة ساعات التقى فيها ولي العهد محمد بن سلمان.
أعلن اتحاد العلماء الأمريكيين، أن قنبلة نووية خاصة بالولايات المتحدة يمكن أن تكون قد تضررت في قاعدة جوية بهولندا، ويُزعم أن هذا يتضح من صورة من دليل الطلاب العام الماضي.
توقع الخبير الاقتصادي ودكتور القانون التجاري الدولي المصري أحمد سعيد، انهيارا مدويا للدولار بعد التضخم الذي حدث في أمريكا مع توقعات بارتفاع كبير لأسعار النفط عالميا.
أثيرت ضجة واسعة في مصر بعد إعلان مجلس إدارة مدارس كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية إفلاس الكلية رسميا وتقديم طلب للحصول على قرض بعشرة ملايين جنيه.
كشفت عرافة هندية شهيرة تدعى أرتشينا ناغابوشانام عن تنبؤات جديدة تطرقت فيها إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وإلى مستقبل الولايات المتحدة ومتغيرات كبرى أخرى.
نشرت وزارة الداخلية الروسية مقطع فيديو لاستجواب داريا تريبوفا المشتبه بها بقتل المراسل الحربي الروسي فلادلين تتارسكي، تعترف فيه بأنها حملت تمثالا صغيرا إلى المقهى حيث انفجر لاحقا.
ردت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على مزاعم الاعتداء على أبنائها في المدارس السعودية.
أفادت لجنة التحقيق الروسية اليوم، الاثنين 3 أبريل، بأن داريا تريبوفا قد تم اعتقالها للاشتباه في تورطها في انفجار بمقهى بمدينة بطرسبورغ قتل فيه المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.
أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، بأن الهجوم على الطائرة العسكرية الروسية A-50 في مطار قرب مينسك، نفذته مجموعة منظمة بقيادة مخابرات أجنبية، وقد يواجه المتهمون عقوبة الإعدام.
أثار علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، جدلا بعد نشره مقطع فيديو ينكر الرواية السائدة عن هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
ذكرت قناة i24news الإخبارية الإسرائيلية أن دبلوماسيين من مصر والبحرين والإمارات والمغرب شاركوا في مأدبة إفطار دعت إليها وزارة الخارجية الإسرائيلية في مقرها بتل أبيب.
تجمع علاقة خاصة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاميته العراقية ألينا حبة، حيث نالت ثقته على مدى سنوات ولم يتخل عنها رغم تغييره طاقم محاميه عدة مرات.
نشرت النيابة العامة المصرية مقتطفات من مرافعة ممثل النيابة المستشار خالد عبد القوي رئيس النيابة بنياة المنتزة الكلية خلال محاكمة المتهم بارتكاب "مجزرة الإسكندرية".
قالت صحيفة "Figaro" الفرنسية إن الولايات المتحدة دفعت بسياستها، إلى وضع يتجه فيه العالم نحو إضعاف عملة الدولار واستبداله، لافتا إلى أن "نزع الدولار والتخلي عنه عملية لا رجوع فيها".
كشف خبراء عن ميزة غير معروفة في "آيفون" مخبأة بين العديد من الإعدادات على جهاز آبل.
قال جو تاكوبينا، محامي دفاع دونالد ترامب، إنه لن يتم تكبيل يدي الرئيس الأمريكي السابق اليوم الثلاثاء خلال عملية المحاكمة، لكن مكتب المدعي العام سيحاول الاستفادة من الموقف للدعاية.
نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو للحظة استهداف مباشر لمستوطنة ميراف قرب جنين بصليات من الرصاص على يد عناصر من "سرايا القدس" و"كتائب شهداء الأقصى".
أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق.
أكد رئيس الوفد السوري معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان أن إعلان تركيا رسميا سحب قواتها من الأراضي السورية كافة والبدء فعليا بالانسحاب هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين.
أصدرت الرئاسة السورية مساء اليوم الاثنين بيانا عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس بشار الأسد بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
كشفت قوى الأمن الداخلي اللبناني تفاصيل توقيف المتهم بالاعتداء ومحاولة اغتصاب الصحفية البريطانية في وسط بيروت والذي أدلى باعترافات صادمة ومقززة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
كشف موظف الأمن بمقهى "ستريت بار" الذي وقع فيه التفجير الإرهابي بمدينة بطرسبورغ عن الطريقة التي تم إدخال التمثال النصفي الذي كانت به العبوة الناسفة.
قال نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري وعضو لجنة الحوار الوطني وعضو بالحركة المدنية الديمقراطية أحمد حسين، إن الروح أعيدت لمصر بزيارة وزير خارجية سوريا.
حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة الأولى للحكومة الروسية، وقال إن "حل المسائل المرتبطة بتحسين رفاهية مواطني البلاد يمثل أولوية قصوى للسلطات".
قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، إن المستوردين في الاتحاد الأوروبي سيواجهون صعوبات كبيرة إذا حظرت الولايات المتحدة تصدير الغاز الطبيعي المسال.
علق أستاذ العلوم السياسية إسماعيل صبري مقلد، على تصريحات أطلقها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا.
أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر استمرار أعمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة، موضحة أنه تم تنفيذ 15% من إجمالي الأعمال، وهي تتجاوز البرنامج الزمني المقرر.
أكد البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "جورج إيتش دبليو بوش" إلى سواحل سوريا على خلفية الهجمات على القوات الأمريكية في البلاد، التي تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذها.
لأول مرة في تاريخها تسلمت القوات الروسية المحمولة جوا أنظمة قاذفات "الشمس الحارقة" المحدثة من نوع "TOS-1A".
سادت حالة من الجدل في مصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم الاثنين، بسبب تعليق النائبة أميرة أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" ستغلق مكاتبها في الولايات المتحدة مؤقتا هذا الأسبوع، حيث تستعد لإبلاغ الموظفين عن عمليات تسريح لإعادة هيكلة الشركة.
أظهرت لقطات تلفزيونية، مغادرة موكب من قصر دونالد ترامب في فلوريدا يوم الاثنين، قبل تسليم نفسه للمحكمة في نيويورك، وهو أول رئيس أمريكي يُتهم بارتكاب جريمة.
أصبحت فنلندا اليوم الثلاثاء رسميا العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن القرار المتعلق بانضمام فنلندا إلى "الناتو" يختلف اختلافا جوهريا عن المشكلة مع أوكرانيا.
يشكل القرار المفاجئ الذي اتخذه عدد من أبرز أعضاء تحالف "أوبك +" بخفض إنتاجهم من النفط بشكل كبير والذي تسبب بارتفاع الأسعار، دليلا جديدا على التعاون "الروسي – السعودي"، بحسب خبراء.
أعلن المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" زاتشي هيلر، أن سيارات الإسعاف وسيارات العناية المركزة في طريقها إلى مطار بن غوريون، لتأمين هبوط طائرة أصابها عطل في المحرك الأيسر.
نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية أن فرقاطة "الأميرال غولوفكو" ستنفذ عمليات إطلاق صواريخ "كاليبر إن كا" و"أونيكس" في منطقة عمليات أسطول الشمال الروسي.
قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، إن مستشاري الطرح بدأوا تلقي العروض من المستثمرين في طرح شركتي وطنية وصافي التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية لمستثمر استراتيجي.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن روسيا ستعزز قدراتها العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي كرد فعل على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني استمرار مصر في التوسع بإنتاج الصلب خلال عام 2023، مما يجعل إفريقيا مصدرا مهما لإنتاج الصلب.
أكد أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث في مصر أشرف كمال، أن إنشاء قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية مشروع هام جدا ومن المشروعات الضخمة.
نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري بحركة "حماس"، مقطع فيديو للحظة إطلاق صواريخ أرض - جو على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، ردا على اعتراض طائرة مسيرة تابعة للحركة.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات بيلاروس تلقت منظومات صواريخ "إسكندر- إم" التي يمكنها استخدام الصواريخ التقليدية والنووية.
زار مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين موقع الحادث الإرهابي الذي وقع في بطرسبورغ الأحد الماضي.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما تستضيف بموجبه مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان اجتماع رؤساء دول مجموعة "بريكس" في العام 2024.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الاتحاد الأوروبي "فقد" روسيا، وأن موسكو تعتبر الاتحاد كيانا "غير صديق".
أصدرت محكمة مصرية قرارا بتنفيذ حكم أجنبي أحوال شخصية بالخلع لزوجة مصرية من زوجها صادر من محكمة الطائف من المملكة العربية السعودية بالصيغة التنفيذية.
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين أن منتخب السيدات سيلعب بسراويل زرقاء بعدما عبرت لاعبات عن مخاوف تتعلق براحتهن عند اللعب باللون الأبيض خلال فترة الدورة الشهرية.
كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول شراء الصين الغاز الطبيعي الإماراتي المسال باليوان.
أفادا وكالة "سانا" بإصابة 16 من موظفي المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بجروح متفاوتة إثر استهداف حافلة تقلهم بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب جسر صيدا على أوتستراد دمشق-عمان.
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن العملة الصينية اليوان استطاعت أن تحل مكان الدولار في روسيا، حيث بات اليوان العملة الأكثر تداولا في البلاد وقد ساعدت العقوبات الغربية في تحقيق ذلك.
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة انفجار العبوة الناسفة التي كانت مزروعة في تمثال أهدي للمراسل الحربي فلادين تتارسكي في مقهى بمدينة سان بطرسبورغ يوم الأحد الماضي.
طوّقت شرطة نيويورك، ناطحة السحاب "برج ترامب" في الجادة الخامسة بنيويورك، حيث من المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي السابق اليوم إلى المدينة.
أكد خبير الشؤون العربية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية حامد فارس، أن هناك انفراجة سياسية حقيقية في التقارب العربي السوري منذ أحداث الزلزال الذي شهدته سوريا فبراير الماضي.
قالت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية، إن منفذة الهجوم على المدرسة الابتدائية في المدينة والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في مارس الماضي، أودري هيل خططت للهجوم قبل أشهر عديدة.
باءت بالفشل كل المحاولات لتطوير حماية دبابات "ليوبارد – 2" الألمانية بواسطة أجهزة "كونتاكت" الروسية الصنع للحماية الدينامية.
نشر الجيش الإسرائيلي فيديو يظهر اعتراض مقاتلاتها لـ"طائرة مجهولة فوق قطاع غزة" ولم تدخل المجال الجوي لإسرائيل.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه غير قلق بشأن الاضطرابات بسبب لائحة الاتهام الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب في نيويورك.
وقع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، اليوم الثلاثاء، وثيقة انضمام بلاده إلى حلف "الناتو"، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد إطلاع السلطات على معاهدة الانضمام والموافقة عليها.
كتب يفغيني ماسلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول معركة مصيرية حاسمة يجري الاستعداد لها في أوكرانيا.
بعد انضمام فنلندا اليوم الثلاثاء، إلى حلف شمال الأطلسي، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن ذلك سيؤثر سلبا على العلاقات بين موسكو وهلسنكي.
أفادت وكالة Associated Press في مقال نشرته، بأن الغرب قد يرفض إمداد كييف بالمزيد من المساعدات، في حال فشلت القوات الأوكرانية بتحقيق النجاح بالأسلحة الغربية المتوفرة لديها.
خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش، ودعا إلى التوصل إلى توافق بخصوص المستجدات والخلافات الداخلية.
أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع دوي انفجارات في سماء مدينة أوديسا، وتم الإعلان عن إنذار جوي، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا.
أثارت تصريحات أطلقها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا، جدلا واسعا، بعد إعلان دعمه لـ"كل خطوات" أديس أبابا في التنمية.
توقع مستقبليون في التسعينيات أننا سنعيش تحت الماء أو نركب السيارات الطائرة في هذه المرحلة - لكن الخبراء الآن يحذرون من مستقبل أكثر رعبا.
رفضت لاعبة التنس الأوكرانية أنجلينا كالينينا مصافحة نظيرتها الروسية آنا كالينسكايا بعد نهاية مواجهتهما ضمن منافسات بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات في تشارلستون الأمريكية.
يناقش المسؤولون الغربيون تورط حكومتي بولندا وأوكرانيا في تفجير خطي أنابيب "السيل الشمالي 1 و2"، ولا تسعى أوروبا ولا "الناتو" للوصول إلى الحقيقة في التحقيق في هذا التخريب.
أعطى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين، تعليماته بالشروع في إجراءات تعيين سفير تونس لدى سوريا.
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول عجز واشنطن عن حشد مزيد من الدول ضد روسيا.
استأنفت شركتا التأمين الألمانيتان "أليانز" و"ميونخ ري" التأمين على خط أنابيب "السيل الشمالي" لنقل الغاز الروسي، والتي تعرضت للتخريب العام الماضي.
أظهر مقطع فيديو من شركة EarthCam، لحظة ضرب صاعقة ضخمة لمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك يوم الأحد، خلال عاصفة رعدية قوية ضربت الساحل الشرقي.
بدأ اليوم الثلاثاء الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، في موسكو، لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
أفادت مراسلة RT، بوقوع عملية طعن في مدينة ريشون لتسيون، جنوب تل أبيب، أسفرت عن إصابة إسرائيليين.
تعرض المسلمون في الأندلس إلى آخر محنة في عام 1609 باجتثاثهم من إسبانيا نهائيا وطردهم منها بعد أكثر من قرن من أهوال محاكم التفتيش.
أثبت ChatGPT شهرته الهائلة منذ إطلاقه في نهاية العام الماضي. واستخدم الناس الذكاء الاصطناعي لجميع أنواع الأشياء، من كتابة تقارير العمل إلى وضع خطط النظام الغذائي للتقدم للوظائف.
هل يمكن أن يكون الظهور على مجلة "بلاي بوي بيانا نسويا؟ تعتقد وزيرة في الحكومة الفرنسية ذلك ودافعت عن قرارها بالظهور - مرتدية الملابس - على الغلاف الأمامي للمجلة سيئة السمعة.
علق المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، على إعلان مدرسة كلية النصر للبنات إفلاسها.
أكدت شبكة tntsports الأرجنتينية أن ليونيل ميسي يفكر فقط في خوض تحد جديد، لكن ذلك لن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا حتى في السعودية.
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا لم تتمكن من تصدير "ولو حبة قمح واحدة" ضمن صفقة تصدير الحبوب التي عقدت برعاية الأمم المتحدة.
أعلن أعضاء في مجلس النواب اليمني، في بيان رسمي، الوقوف بجانب مصر في كل قضاياها وأمنها القومي، مؤكدين أن "مصر قلعة العرب وحصنه والمساس بأمنها القومي مساس بكل العرب".
صرح ممثل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بأن الإدارة الأمريكية تنوي التفاعل مع المنتجين والمستهلكين للطاقة من أجل التأثير على السوق، بعد إعلان عدد من الدول عن خفض إنتاج النفط.
تحدثت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد قرر إنهاء عطلته بعيدا عن التدريب والعودة من جديد في الموسم المقبل.
أكدت المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا أنها سترحل عن مدينة برشلونة، لتضع حدا للتكهنات حول مستقبلها بعد الانفصال القاسي عن جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة السابق.
أعلنت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية، أن اللجنة أعادت تصنيف القضية الجنائية، في انفجار بطرسبورغ إلى "عمل إرهابي"، وأن تخطيط وتنظيم اغتيال فلادلين تاتارسكي تم من أوكرانيا.
أصيب رجل من تكساس بالعمى الجزئي في إحدى عينيه بعد أن خدشه قطه الأليف.
ذكر مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن سلسلة من المشاورات تجري حاليا في موسكو استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا.
أقرت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، بهزيمة حزبها الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية.
حذر الخبراء من أن عرض المومياوات التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، والمعروضة الآن في المكسيك، قد تشكل خطرا على الجمهور بسبب "نمو فطري".
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عزل القاضي محمد فتوح السيد علام رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن فنلندا قد أصبحت الآن عضوا في حلف "الناتو"
تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول عماء يصيب مقاتلات "F-35" الأمريكية عند اقترابها من منظومات الدفاع الجوي الروسية.
صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن واشنطن متفقة مع موسكو بشأن عدم جواز اندلاع حرب نووية.
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن حلف الناتو يؤكد توجهاته المعادية لروسيا، منوها بأن انضمام فنلندا للحلف يعزز مخاطر توسع المواجهة.
أفادت وكالة الانباء السعودية أن ولي العهد محمد بن سلمان بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات إقليمية ودولية، بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بمنح وسام الشجاعة للمراسل الحربي، فلادلين تاتارسكي، الذي قُتل في تفجير مقهى مدينة بطرسبورغ.
كشفت تقارير صحفية عن عدم اتجاه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتوقيع عقوبة على الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد احتفاله "الشهير" أمام لاعبي ليفربول.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا