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بالفيديو.. مراسم رفع علم فنلندا أمام مقر حلف الناتو في بروكسل

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شهدت بروكسل اليوم الثلاثاء مراسم انضمام فنلندا الرسمي لحلف الناتو، وجرت عملية رفع العلم الفنلندي أمام مقر الحلف.

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المصدر: أ.ب.

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