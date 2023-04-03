لحظة مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

نشرت وسائل إعلامية فلسطينية لقطات تظهر لحظة شاب برصاص القوات الإسرائيلية، التي اقتحمت صباح اليوم الاثنين مدينة نابلس.

وقالت إذاعة الجيش إنه تم "اعتقال اثنين من المطلوبين في نابلس بادعاء الاشتباه في ضلوعهما بعملية إطلاق النار الأخيرة في حوارة والتي أسفرت عن إصابة 3 جنود".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن اثنين من جنوده أصيبا خلال الاشتباكات في نابلس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطنين وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس.

المصدر: RT