لقطات من داخل موقع انفجار استهدف مراسلا حربيا شهيرا في سان بطرسبورغ

نشرت لجنة التحقيق الروسية لقطات توثق عواقب انفجار داخل أحد المقاهي في سان بطرسبورغ استهدف المدون والمراسل الحربي الشهير فلادلين تتارسكي.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مقتل فلادلين تتارسكي وإصابة 25 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في المقهى وسط المدينة.

ووقع الحادث خلال حفل لقاء فلادلين تاتارسكي مع قرائه حيث أشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن عبوة ناسفة كانت بداخل جائرة على شكل تمثال صغير تم تسليمه إلى تاتارسكي من قبل أحد زوار الحفل.

وفلادلين تاتارسكي هو أحد أبرز مدوني ومراسلي العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: وكالات