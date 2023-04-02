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الآلاف يحتفلون برأس السنة الآشورية في دهوك

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تجمع الآلاف وسط مدينة دهوك شمال العراق يوم السبت احتفالا برأس السنة الآشورية "أكيتو".

وكان المشاركون في الاحتفالات يحملون الأعلام والرايات واللافتات ويرتدون ملابس تقليدية وينشدون الأغاني أثناء سيرهم في أنحاء المدينة.

ويحتفل الآشوريون بقدوم عام رقم 6773. وتعتبر "أكيتو" التي تعود تاريخها إلى الحضارة السومرية القديمة واحدة من أقدم الأعياد الدينية المسجلة في العالم، وقد تم الاحتفال بها منذ آلاف السنين في جميع أنحاء الإمبراطورية الآشورية القديمة.

المصدر: رابتلي

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