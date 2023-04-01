لقطات لفلسطيني قبل مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي

نشرت الشرطة الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر رجلا قبل إطلاق النار عليه ومقتله بزعم محاولته خطف بندقية من ضابط عند مدخل المسجد الأقصى في وقت مبكر من اليوم السبت.

كما نشرت الشرطة الإسرائيلية شريط فيديو يظهر فرار الناس أثناء سماع طلقات نارية.

من جانبهم ذكر شهود عيان كانوا بالقرب من المسجد الأقصى أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على الرجل 10 مرات على الأقل بعد أن حاول منعهم من ملاحقة امرأة كانت في طريقها إلى المسجد.

المصدر: AP