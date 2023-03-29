بالفيديو.. إزاحة الستار عن كرة لحم عملاقة مصنوعة من ماموث

أزاحت شركة أسترالية يوم الثلاثاء الستار عن كرة لحم عملاقة مصنوعة من اللحوم المزروعة في المختبر باستخدام التسلسل الجيني من حيوان الماموث المنقرض منذ آلاف السنين.

وابتكرت شركة غذائية أسترالية كرة اللحم المتكونة من خلايا الأغنام التي يتم فيها إدخال جين الماموث المسمى ميوجلوبين.

وأضافت الشركة الحمض النووي للفيل الإفريقي إليها نظرا لوجود العديد من الفجوات في تسلسل الحمض النووي للماموث، ولم يتم قتل أي حيوانات أثناء صنع هذا المزيج.

وكرة اللحم هذه غير مخصصة للأكل، إلا أن المبتكرين يعملون على ظهور نظيرتها الصالحة للأكل قريبا على أرفف المتاجر.

المصدر: وكالات