قطار شحن يحمل خام الحديد يخرج عن مساره في صحراء أمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية عن خروج قطار شحن يحمل خام الحديد عن مساره في منطقة نائية بصحراء موهافي يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم يونيون باسيفيك داريل بجوراس إن 55 عربة قطار محملة بخام الحديد وقاطرتين خرجت عن مسارها حوالي الساعة 8:30 صباحا في محمية موهافي الوطنية، مشيرا إلى أن طاقم القطار لم يكن في الكابينة وقت خروجه عن السكة وكانت هناك حركة قطار غير خاضعة للرقابة.

وأضاف بجوراس أن خام الحديد انسكب من العربات ولكنه ليس مادة خطرة.

وأعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ المحلية أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات أو تهديد للبيئة.

المصدر: AP