حاملة طائرات أمريكية نووية "يو إس إس نيمتز" ترسو في قاعدة كورية جنوبية

وصلت حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية "يو إس إس نيمتز" إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تبقى الحاملة التي بإمكانها نقل ما يصل إلى 6000 من مشاة البحرية و90 طائرة في ميناء بوسان حتى 2 أبريل.

وشاركت حاملة الطائرات "نيمتز" في تدريبات مشتركة مع السفن الحربية الكورية الجنوبية بالقرب من جزيرة جيجو يوم الاثنين، وذلك ردا على اطلاق صواريخ الأخير من قبل كوريا الشمالية.

المصدر: AP