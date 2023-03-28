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تدريبات أسطول المحيط الهادئ.. زورقان صاروخيان يدمران سفينة "عدو وهمي"

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تدريبات أسطول المحيط الهادئ.. زورقان صاروخيان يدمران سفينة
Sputnik
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نشر المكتب الصحفي أسطول المحيط الهادئ الروسي مقطع فيديو يظهر عملية تدمير هدف بحري في خليج بطرس الأكبر في بحر اليابان في إطار التدريبات لإطلاق صواريخ "موسكيت" المضادة للسفن.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "شنت مجموعة قوارب صاروخية ضاربة مكونة من زورقين، هجوما مشتركا على درع بحرية كانت تحاكي سفينة حربية افترضية لعدو وهمي. وتم تدمير الهدف الواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر بنجاح بضربة مباشرة من صاروخين مجنحين من طراز "موسكيت".

وأضاف البيان أن الحماية أثناء التدريبات تم توفيرها بواسطة السفن وطائرات الطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ.

المصدر: نوفوستي

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