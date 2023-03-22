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بالفيديو.. عاصفة جديدة تضرب نوريلسك الروسية

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تشهد مدينة نوريلسك بمقاطعة كراسنويارسك شمال شرق روسيا عاصفة شتوية قوية جديدة مع رياح عاتية وتساقط كثيف للثلوج.

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شاهد.. "عاصفة ثلجية سوداء" تطيح بالأشخاص في مدينة نوريلسك الروسية

المصدر: RT

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