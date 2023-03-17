"لبث الرعب في نفوس الأعداء".. كوريا الشمالية تنشر فيديو لافت لإطلاق صاروخ عابر للقارات

نشرت كوريا الشمالية لقطات مثيرة توثق لحظة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعرف باسم "هواسونغ-17".

وتظهر اللقطات عملية نقل وتشغيل وإطلاق صاروخ "هواسونغ -17" العملاق في مطار سونان في بيونغ يانغ يوم الخميس.

ويأتي الاختبار الصاروخي على خلفية أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ عدة سنوات.

وأعلن راديو كوريا الشمالية الحكومي، أن اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تأتي في إطار الرد المباشر من كوريا الشمالية على المناورات المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده ليس لديها خيار آخر سوى إظهار قوتها من أجل "احتواء الحرب" ، مشيرا إلى أن الاختبارات الصاروخية الأخيرة كانت ردا على الألعاب الأمريكية الطائشة المستمرة في المنطقة.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي "على ضرورة بث الخوف في نفوس الأعداء والردع بالحرب وضمان الحياة السلمية لشعب كوريا الشمالية بشكل موثوق".

المصدر: وكالات