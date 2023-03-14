تايوان تكشف عن طائراتها المسيرة الجديدة

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عرض معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا في تايوان اليوم الثلاثاء نماذج جديدة لطائرات مسيرة وذلك ضمن مشروعه لتطوير طائرات مسيرة مضادة للإشعاع وذخائر متسكعة.

وعرض المعهد أحدث نماذجه بما فيها طائراة الاستطلاع المسيرة ألباتروس 2 والمركبات القتالية التي تعمل مع أقمار صناعية لنظام تحديد المواقع العالمي.

وألباتروس 2 هي مركبة جوية بدون طيار متعددة الأعراض مخصص لجمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة أنشطة العدو وتنفيذ مهام الاستطلاع وهي تتميز بإقلاع قصير ورحلة صامتة.

المصدر: AP