سوريا.. مخاوف من كارثة إنسانية مع انخفاض منسوب المياه في سد تشرين

حذر مديرو سد تشرين الكهرمائي من وقوع أزمة إنسانية بعد تعليق عمل السد بشكل كامل لمدة أسبوع بسبب انخفاض منسوب المياه القادمة من نهر الفرات في تركيا.

وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن المنطقة قد تواجه كارثة إنسانية كما يتعرض ملايين الأشخاص لخطر انقطاع الكهرباء.

قالت السلطات السورية إن المياه ستكون متاحة للشرب والري فقط، لكن السد لن يولد الكهرباء. وتأمل السلطات أن تساعد مثل هذه الإجراءات في إنقاذ الموسم الزراعي.

وسبق أن ذكر مسؤولون أن تركيا تواصل انتهاك اتفاقية المياه الموقعة مع سوريا والعراق تحت إشراف الأمم المتحدة عام 1987. ووفقا للاتفاق فإن سوريا يجب أن تحصل على 500 متر مكعب على الأقل من المياه في الثانية، لكنها تتلقى حاليا أقل من 200 متر مكعب في الثانية.

المصدر: رابتلي