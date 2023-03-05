عملية تشريح دب روسي فريد من نوعه يعود لـ3460 عاما

أجرى موظفو متحف الماموث التابع للجامعة الفيدرالية الشمالية الشرقية تشريحا لجثة دب بني يبلغ من العمر 3460 عاما تم العثور عليه في جمهورية ياقوتيا بأقصى شرق روسيا .

قال الباحث الرئيسي مكسيم تشيبراسوف إن الدب اكتشفه رعاة الرنة المحليون في جزيرة بولشوي لياخوفسكي في عام 2020، مضيفا أن هذا الاكتشاف هو الوحيد في العالم وليس له مثيل، لأنه ولأول مرة وقعت في أيدي العلماء جثة حيوان أحفوري بأنسجة رخوة مما أتاح الفرصة لدراسة الأعضاء الداخلية واستخراج المخ.

قال أليكسي تيخونوف، الباحث البارز في معهد علم الحيوان التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إن الدب الأثيري أنثى ممتلئة بشكل جيد، مما يشير إلى أنها كانت تستعد للسبات الشتوي قبل الموت.

وأضاف تيخونوف أن تصويرا مقطعيّا للدب أظهر أن الحيوان مات، على الأرجح، جراء الضربات الشديدة، لعل نتيجة سقوط كتلة مجمدة، لأن الفقرات والفقرات القطنية التابعة لها كانت مكسورة ومقسمة تماما.

المصدر: رابتلي