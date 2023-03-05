النساء يضربن الرجال بالعصي في مهرجان الهند

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احتشد المئات في مهرجان "لاثمار هولي" في ولاية أوتار براديش الهندية للمشاركة في المشهد التقليدي استخدام النساء العصي الخشبية لضرب الرجال.

وتظهر اللقطات النساء الهنديات يرتدن أزياء تقليدية يقمن بضرب الرجال بالعصي فيما يجلس الرجال على الأرض حاملين فوق رؤوسهم دروعا خشبية للحماية من ضربات النساء، وذلك وسط حشود غفيرة يجمعها الرقص والموسيقي وقرع الطبول.

ويعتبر مهرجان "لاثمار هولي" أكثر المهرجانات شهرة في الهند وهو احتفال بقدوم فصل الربيع.

المصدر: رابتلي + وكالات